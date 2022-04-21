Cenazeyi defin yeri anlaşmazlığında cenaze aracı kurşunlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Cenazeyi defin yeri anlaşmazlığında cenaze aracı kurşunlandı

21.04.2022 15:27
Cenazeyi defin yeri anlaşmazlığında cenaze aracı kurşunlandı

Ordu'nun Kumru ilçesinde cenaze defin yeri konusunda anlaşamayan iki taraftan biri cenaze aracını kurşunladı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde cenaze defin yeri konusunda anlaşamayan iki taraftan biri cenaze aracını kurşunladı.

İstanbul'da vefat eden Melek D.'nin cenazesi akşam saatlerinde Kumru Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bu sırada Melek D.'nin kardeşi Sait Z., ablasının Konaklı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedilmesini istedi. Fakat Melek D.'nin eşi olan eniştesi Hasbi D., eşinin Erikçeli Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığına defnedilmesinde ısrar etti. İki taraf arasında hastane önünde başlayan anlaşmazlık komşuların araya girmesiyle yatıştırıldı.

Sabah cenaze namazı için Erikçeli Mahallesi'nde bulunan Merkez Camisine götürülmek için yola cenaze aracının önünü kesen S.Z., aracı kurşun yağmuruna tuttu. Cenaze aracında ön bölümde şoför dahil 3 kişi ise yara almadan kurtuldu. S.Z. Kumru Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alındı.

Olayın ardından Melek D'nin cenazesi Erikçeli Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - ORDU

YORUMLAR
500
DP'li Enginyurt, Kılıçdaroğlu ve eşini evine davet etti DP'li Enginyurt, Kılıçdaroğlu ve eşini evine davet etti Son dakika haberleri: Evinde ölü bulunan polis toprağa verildi Son dakika haberleri: Evinde ölü bulunan polis toprağa verildi

İstanbul, Cenaze, Kumru, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cenazeyi defin yeri anlaşmazlığında cenaze aracı kurşunlandı - Son Dakika


Son Dakika
15:24 Harkov'da ekmek almaya giden yaşlı adam füze saldırısında can verdi: Elinde kanlı ekmeğiyle bulundu
15:21 Yabancı uyruklu kadına şiddet uygulayıp araçtan atan taksici için İBB harekete geçti
15:14 Hüseyin Baş Suriyeli sığınmacılar meselesi hakkında konuştu: Bugün ülke olarak aptal puma sendromu yaşıyoruz
15:12 Kamboçyalı çiftçi timsahlara yem oldu! Süz havuzuna işerken dengesini kaybedip düşmüş
15:06 AK Parti İstanbul'da 2018'de aldığı oyların 9.6'sını kaybetti: Yüzde 33.1'e geriledi
15:06 Alex'den sonra 10 numara artık Arda Güler'e emanet!
14:47 Behzat Uygur takipçisini ifşa etti: 17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım
14:47 Başarılı savunmacı Szalai'den kötü haber geldi! Fenerbahçe yıldızını kaybedebilir
14:25 Afganistan'da camide patlama meydana geldi: 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı
14:19 Kemal Kılıçdaroğlu 'Milletin Sesi' mitinginin ikincisini Bursa'da yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 15:36:32. #1.13#
SON DAKİKA: Cenazeyi defin yeri anlaşmazlığında cenaze aracı kurşunlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement