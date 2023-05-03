Cenaze defininden sonra kabusu yaşadılar: 6 yaralı - Son Dakika
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Cenaze defininden sonra kabusu yaşadılar: 6 yaralı

04.05.2023 00:24

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde köy yolunda kontrolden çıkan otomobil, mezarlık alanından ayrılan vatandaşların üzerine daldı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Halitli köyünde meydana gelen kazada A.D. idaresindeki 71 DC 147 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde cenaze sonrası mezarlıktan ayrılan vatandaşların üzerine daldı. Kazada N.U ve F.D. yaralandı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Kırıkkale, Delice, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cenaze defininden sonra kabusu yaşadılar: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cenaze defininden sonra kabusu yaşadılar: 6 yaralı - Son Dakika
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