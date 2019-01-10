Son Dakika Haberleri: Cenazeyi Kar Nedeniyle Kapanan Yollar Açılınca Defnedebildiler

Cenazeyi Kar Nedeniyle Kapanan Yollar Açılınca Defnedebildiler

29 dakika önce

Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yolu ulaşıma açılınca cenaze köye götürülüp defnedilebildi.

Cenazeyi Kar Nedeniyle Kapanan Yollar Açılınca Defnedebildiler, System.String[]
Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yolu ulaşıma açılınca cenaze köye götürülüp defnedilebildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde vefat eden 75 yaşındaki Sabri Karaca'nın cenazesini Refahiye ilçesine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Sütlü köyüne kar nedeniyle getiremeyen köylüler Erzincan İl Özel İdaresinden yardım istedi. Aşağı Sütlü köyünde kar yağışı ve tipi nedeniyle cenazelerini defnedemeyen köylülerin yardımına Özel İdare ekipleri yetişti. Erzincan İl Özel İdaresine ait iş makinesi köye ulaşarak köylülerin de yardımıyla gece sabaha kadar kapalı olan köy yolunu ulaşıma açıp cenaze namazı için köy meydanını da temizledi. Köy yolu ve cami yolunun açılmasından sonra Sabri Karaca'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:21 Kaynak: İHA

Balıkesir, Erzincan, Kar, Güncel
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