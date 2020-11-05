"Çene ağrısının altından kalp krizi çıkabilir" - Son Dakika

"Çene ağrısının altından kalp krizi çıkabilir"

05.11.2020 11:27

Kışın kalp krizi riskinin arttığına dikkat çeken Uzm. Dr. Kemal Kunovac, "Göğüs kafesi ortasında başlayan, özellikle sol kola, omuza ve alt çeneye doğru yayılan ağrı, soğuk terleme ve fenalık hissi kalp krizinin işaretleri olabilir.

Kışın kalp krizi riskinin arttığına dikkat çeken Uzm. Dr. Kemal Kunovac, "Göğüs kafesi ortasında başlayan, özellikle sol kola, omuza ve alt çeneye doğru yayılan ağrı, soğuk terleme ve fenalık hissi kalp krizinin işaretleri olabilir. Kışın kalın ve yünlü soğuktan koruyan kıyafetleri tercih edin; yağlı, hamurlu gıdalar yerine sebze tüketin" dedi.

Fındıkzade Medipol Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Uzm. Dr. Kemal Kunovac, kış aylarında kalp krizi riskinin daha fazla olduğuna dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Kunovac, soğuk havanın kalp üzerine etkisine ilişkin, "Soğuk havalarda damarlar büzülür, bu sebepten dolayı kan basıncı yükselir ve kalp yükü artar. Artan kan basıncı kalp krizlerinin en önemli nedenlerinden biridir. Ayrıca kalbi besleyen koroner damarların büzülmesi sonucu kalp kaslarına daha az kan gönderilir, onlar da oksijensiz kalarak kalp krizine yol açabilir" ifadelerini kullandı.

"ENFEKSİYONLARA DA DİKKAT"

Kış aylarındaki değişen beslenmenin de kalp krizine neden olduğuna işaret eden Dr. Kunovac "Kalp krizlerinin kış aylarında artmasının ikinci sebebi de yağlı ve hamurlu besinleri daha fazla tüketmemizdir. Bu gıdalar damar tıkanıklığa ve böylece kalp krizlerine sebebiyet vermektedir" diye konuştu.

Dr. Kunovac, ayrıca soğuk havalarda üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarının arttığına da değinerek sözlerine şöyle devam etti: "Bu enfeksiyonlar özellikle kalp yetersizliği, kalp kapak hastalığı ve koroner arter hastalığı olan hastaları olumsuz etkileyebilir. Grip aşısı bu gruptaki hastalara mutlaka yapılmalı, vücut direncini yüksek tutmak için meyve ve vitamin alınımı ihmal edilmemeli. Enfeksiyonlar az da olsa sağlıklı insanlara da tehlikeli hatta ölümcül kalp zarı ve kalp kası iltihabına yol açabilir. Yüksek ateş, nefes darlığı, soğuk terleme, kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu ile birlikte giden bu hastalıklarının belirtilerini fark ettiğinizde hastaneye bir an önce başvurmanız gerekiyor".

"YAĞLI DEĞİL SEBZELİ GIDALARI TÜKETİN"

Kalp krizinin belirtilerine de dikkat çeken Dr. Kunovac, "Göğüs kafesi ortasında başlayan, özellikle sol kola, omuza ve alt çeneye doğru yayılan, baskı tarzında ağrı veya yanma, soğuk terleme ve fenalık hissi belirtiler kalp krizinin işaretleri olabilir. Bu durumda zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kalp krizi geçiren insanlar da özellikle ilk 3-4 saat içinde yapılan müdahaleler kalp kası hasarlarını önlemektedir. Öte yandan kalp sağlımızı kışın korumak için kalın ve yünlü soğuktan koruyan kıyafetler tercih etmeliyiz. Göğüs, ağız ve boyun bölgesini koruyan atkı gibi aksesuarlar kullanmalıyız. Yağlı, hamurlu ve şekerli gıdalardan uzak durmalıyız. Sebzeli yemekleri tercih edip sıvı alınımı ihmal etmemeliyiz" açıklamalarında bulundu.

(İHA)

Çene ağrısının altından kalp krizi çıkabilir

Kardiyoloji bölümü, Kalp Krizi, Kalp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Çene ağrısının altından kalp krizi çıkabilir' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Torosların derin dondurucusu Akseki obrukları, peynir üreticilerinin doğal hava deposu oldu Azerbaycan "Karabağ'ın kalbi Şuşa" kentini kuşattı! Kent merkezine son 5 kilometre kaldı Kıyafetine yapılan eleştiriyi kaldıramadı, kendisine "Gay gibi giyinmişsin" diyen şahsı tabancayla vurdu PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti Yıldız Tilbe'nin Avrupa Müzik şirketine açtığı dava reddedildi
Bir garip olay! Hırsızlara karşı iş yerinin önüne bağladığı köpeği çalındı Bir garip olay! Hırsızlara karşı iş yerinin önüne bağladığı köpeği çalındı         
10:25
Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk         
10:18
65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'in depremin simgesi olan karesini fırsata dönüştürdüler! Tepkiler çığ gibi 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'in depremin simgesi olan karesini fırsata dönüştürdüler! Tepkiler çığ gibi         
09:54
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim         
08:56
Doğa kendi kendini tedavi ediyor! 1 yıl önce küle dönen alan yeniden yeşermeye başladı Doğa kendi kendini tedavi ediyor! 1 yıl önce küle dönen alan yeniden yeşermeye başladı         
08:27
Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi         
08:24
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Ayda" eleştirilerine yanıt: 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?         
08:18
Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor         
04:39
Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü         
03:33
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti         
00:51
Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim         
19:43
İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti         
17:03
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 11:32:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Çene ağrısının altından kalp krizi çıkabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei