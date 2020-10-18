Çenesi 736 psi gücünde, koruma köpeklerinin lideri - Son Dakika

Çenesi 736 psi gücünde, koruma köpeklerinin lideri

18.10.2020 12:06

Çenesi 736 psi gücünde, koruma köpeklerinin lideri Çene basıncı 500 ile 736 psi arasında değişen Kangallar, dünyanın en güçlü çene yapısına sahip koruma köpekleri olarak gösteriliyor Çene basıncı 500 ile 736 psi arasında değişen Kangallar, dünyanın en güçlü çene yapısına sahip koruma...

Çenesi 736 psi gücünde, koruma köpeklerinin lideri

Çene basıncı 500 ile 736 psi arasında değişen Kangallar, dünyanın en güçlü çene yapısına sahip koruma köpekleri olarak gösteriliyor

SİVAS - Çene basıncı 500 ile 736 psi arasında değişen Kangallar, dünyanın en güçlü çene yapısına sahip koruma köpekleri olarak gösteriliyor.

Dünyanın en iyi koruma ve sürü köpekleri arasında gösterilen Kangallar, 500 ile 736 psi arasında değişen çene basınçları ile de koruma köpekleri arasında lider. 2 kilometre mesafede koku alma, 200 kilo metrelik alanda koku taraması yapabilme kabiliyetine sahip bu ırk, 1 kilometre mesafede sahibi ile iletişim kurma özelliğiyle dikkat çekiyor.

" Kangal bir tür değil bir ırktır"

Uzman Kangal yetiştiricisi ve eğitmeni Hüseyin Yıldız, Kangalların bir tür olmadığını, başlı başına bir ırk olduklarını vurgulayarak, "Kangal bir tür değildir. Aynı coğrafyada yaşayan birçok topluluk içerisinde birbirleri ile derme çatma çiftleşen ve sonrasında ara kara-arasa dediğimiz türlerden değildir. Bu türlerin benzerleri de değildir. Kangal dediğimiz zaman, gerek coğrafyanın, ekolojisine ve morfolojisine çok uygun bir yapıya sahip olmalı. Bununla birlikte Kangal dediğimiz zaman; renk uyumu, kafa kinelojisi, anatomisi, vücut eş sistemi, çene basınç gücü, tüy katmanı ile bir tür değil tamamen bir ırktır" dedi.

Dünya'nın en güçlüsü

Yıldız, Kangalların koruma köpekleri arasında en güçlü çene yapısına ve iletişim özelliklerine sahip ırk olduklarını belirtip, "Kangal'ın çene basıncı 500 ile736 PSI basınç uygulayabilir. Bu özelliği ile tüm çoban köpekleri arasında liderdir. 200 kilometrelik alanda koku tarama kabiliyetine sahiptir. Görme olayı da yaklaşık 210 metre kadar ölü gibi yatan herhangi bir nesneyi çok rahat görebilir. Ama 1 kilometre uzaklıktaki bir çobanın el sallamasını, parmak şaklamasını çok rahatlıkla görüp o ton üzerinde çalışabilir ve o kabiliyetini deşifre edebilir kendi içinde. Yani bunda mekanik bir yapı var. Doğal doğaçlama var. Bu kendini çok iyi mobilize etmiş, sahsında bu sistem içerisinde çok uyarlı bir hale gelmiş. Sert Anadolu'nun kışında, bozkırında kendini yaşatan, bulan, kendini anlatan, ifade eden, bu kabiliyetler üzerinde çalışan bir kadim ırkımızdır" dedi.

İnanılmaz bir ırk

Yıldız, Kangalların genetik, anatomik ve psikolojik özellikleri ile inanılmaz bir ırk olduğunu ifade ederek, "Kangal'ı tanıyabilmek için onun mimiklerini, yaşam alanlarını çok iyi tanımak lazım. Karakteristik özelliğini çok iyi benimsemek lazım. Aslında Kangal bizim anlatacağımız bir ırk değil. Bize kendini çok iyi anlatmış fakat bizim tercüme edemediğimiz, teşhir edemediğimiz çok yönleri var. Kangal'ı bize anlatırken hata yapıyoruz. Sahaya sürdüğüm bu ırkın dominant yapısı, karakteristik özelliği, fiziki anatomisi ve özellikle psikolojik özelliklerini bize çok deşifre etmiş, anlatmış, tanıtmış. Kangal inanılmaz bir ırktır. Kafası, beyni, vücudu, sitemi, yapısı tüm coğrafyayı uyarlı ve insanoğluna kendi donelerini çok anlatan bir ırktır. Kangal dünyanın en iyi koruma ırkıdır. Alanında, kabiliyetinde, alanında, görevinde inanılmazdır" dedi.

"Kangal sadece Akbaş'la kıyaslanabilir"

Yıldız, Kangal ırkının diğer çoban köpeği türleri arasından sadece Akbaş ile kıyaslanabileceğini belirterek, Malaklı ile kıyaslamanın söz konusu dahi olamayacağını söyledi. Yıldız, "Kangal ile kıyas kabul edilmez. Çünkü ayrı kabiliyet esasları temel prensipler, uyumlu bölge, ekoloji, format farkı, sistem farkı, çalışma fakı var. Siz Kangal'ı sadece Akbaş ile kıyaslayabilirsiniz. Çünkü çok benzer ikilidir. İkisi de özel ve güzeldir. İkisi de birbirinden yeteneklidir. Kabiliyet esaslarına dayalı hareketlilik vardır. Koruma ve sahipkarlıkta, sürü gütmede ve vasıflandırmada çok benzerlikleri vardır. Bu kimyayı birbirleriyle benzetebiliriz" şeklinde konuştu.

Koyunun olduğu yerde Kangal'da vardır

Yıldız, Sivas Valiliği tarafından küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projelerle birlikte Kangallara olan taleplerinde arttığını belirtip şunları söyledi, "Türkiye'miz bir tarım şehridir. Turizm ve tarıma dayalıdır. Biz sahada nasıl yarışabiliriz? Bu popülasyonu artırabilmek adına yarışabiliriz. Yani burada Sivas valimiz ve sayın bakanlarımızın yaptığı çalışmayı son derece olumlu buluyorum. Çünkü bu aslında 2 teşviktir. Birisi koyunun fazlalaşması doğaya salınması demek, Kangal'ın talebinin artması demektir. O doğadaki koyunu ki koruyacak. Onun eş değer dostu, onun sahibi, onu dinleyen, onu koruyan kollayan, bugün en iyi Kangal ırkıdır. Bu Kangal ırkının talebi bizde koyun salımın da ve teşvikler esası üzerinden bizde çok armaya başladı. Zaten şöyle bir olayda var. Kangal'ın esasını dünyanın her yerinden sizden isterler. İllaki bir şeye dayalı değildir bu.

Çenesi 736 psi gücünde, koruma köpeklerinin lideri
Çenesi 736 psi gücünde, koruma köpeklerinin lideri
Çenesi 736 psi gücünde, koruma köpeklerinin lideri
Çenesi 736 psi gücünde, koruma köpeklerinin lideri

Hüseyin Yıldız, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çenesi 736 psi gücünde, koruma köpeklerinin lideri - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu Brezilya'da bir kadın, eşi gibi davranarak 12 saat önce ölen adamın aylığını çekmek istedi Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Belçika'da hastalarını maskesiz muayene eden aile hekimi 100'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek
Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den, silahlarını bırakıp kaçtı Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den, silahlarını bırakıp kaçtı         
11:39
Dün, Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Nigar, bugün doğum gününü kutlayacaktı Dün, Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Nigar, bugün doğum gününü kutlayacaktı         
10:20
Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor         
09:55
Şişli'de akılalmaz görüntü: Dansözlü korona eğlencesi Şişli'de akılalmaz görüntü: Dansözlü korona eğlencesi         
09:23
Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak         
08:40
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti         
02:59
Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
21:15
Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor         
18:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı         
17:04
Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu         
15:38
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı         
13:27
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 12:23:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çenesi 736 psi gücünde, koruma köpeklerinin lideri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei