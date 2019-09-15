Son Dakika Haberleri: Çenesi kırılan Younes Belhanda'nın dönüşü 2 ayı bulacak
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Çenesi kırılan Younes Belhanda'nın dönüşü 2 ayı bulacak

1 saat önce

Kasımpaşa maçından çenesinden sakatlanan Younes Belhanda'nın durumu ciddi.

Çenesi kırılan Younes Belhanda'nın dönüşü 2 ayı bulacak, System.String[]

Kasımpaşa maçından çenesinden sakatlanan Younes Belhanda'nın durumu ciddi. Suratına gelen diz müdahalesi sonucu sarsıntı yaşayan Belhanda'nın çenesinde 2 kemiğin kırıldığı tespit edildi. Maçtan 1 gün sonra ameliyat edilen Belhanda'nın dönüşü 2 ayı bulacak.


Kritik maçları kaçırıyor


Younes Belhanda, Galatasaray'ın önümüzdeki 2 ay içerisinde çıkacağı 2 Şampiyonlar Ligi ve 3 lig maçında takımdaki yerini alamayacak.


Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül'deki Club Brugge ve 1 Ekim'deki PSG maçlarını kaçıracak olan Faslı oyuncu, ligde ise 22 Eylül'deki Yeni Malatyaspor, 28 Eylül'deki Fenerbahçe derbisi ve 5 Ekim'deki Gençlerbirliği maçlarını kaçıracak.


Milli aradan sonra dönecek


5 Ekim'deki Gençlerbirliği maçının ardından takım milli araya girecek. O süreçte iyileşmesi beklenen Belhanda'nın 18 Ekim'deki Sivasspor maçında oynayabilir duruma gelmesi planlanıyor.


Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Kasımpaşa maçının ardından bu açıklamaları yapmıştı...


Younes Belhanda, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:10 
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