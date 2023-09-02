Çenesi olmadan dünyaya gelen Williams gerçek aşkı bulup herkese ilham oldu - Son Dakika

Çenesi olmadan dünyaya gelen Williams gerçek aşkı bulup herkese ilham oldu

Son Güncelleme: 02.09.2023 21:49

ABD'nin Chicago kentinde yaşayan ve filmlere konu olacak hayat hikayesiyle Williams ve Vania çifti, evlilikleri ile adlarından sıkça söz ettiriyor. Gelişim bozukluğu nedeniyle çenesi olmadan dünyaya gelen Williams'ın hayatını, tanıştığı Vania değiştirdi. 2020'den beri evli olan çift, örnek davranışlarıyla birçok insana örnek oluyor.

ABD'de yaşayan Joseph Williams, doğuştan gelen bir gelişim bozukluğu nedeniyle çenesi olmadan dünyaya geldi. Farklı görüntüsü nedeniyle çocukluğundan bu zamana kadar zorbalığa maruz kalan Williams'ın hayatı, Vania ile tanışınca değişti. Şimdilerde mutlu bir evlilikleri olan çift, bütün zorluklara birlikte göğüs geriyorlar.

Çenesi olmadan dünyaya gelen Williams gerçek aşkı bulup herkese ilham oldu

GERÇEK AŞKI BULDU

ABD'nin Chicago kentinde yaşayan Williams ve eşinin hikâyesi birçok kişiye ilham verecek cinsten. 2019 yılında iş yerinde tanışan çiftin ilişkisi zamanla aşka dönüştü. Williams ve Vania, ebeveynlerinin ve sevdiklerinin desteğini alarak 2020 yılında evlendi.

Çenesi olmadan dünyaya gelen Williams gerçek aşkı bulup herkese ilham oldu

ZORBALIKLARA BİRLİKTE GÖĞÜS GERDİLER

Sosyal ve sanal alanda birçok zorbalığa maruz kalan çift, birbirlerine destek olarak sorunların üstesinden gelmeyi başardı. Şimdilerde mutlu bir evliliğe sahip olan çiftin hikayesi ise birçok insana ilham veriyor.

Çene estetiği, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çenesi olmadan dünyaya gelen Williams gerçek aşkı bulup herkese ilham oldu - Son Dakika
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