Son Dakika Haberleri: Çenesine tüfek dayayıp eşinin gelmesini istedi
Son Dakika 3. Sayfa Çenesine tüfek dayayıp eşinin gelmesini istedi

Çenesine tüfek dayayıp eşinin gelmesini istedi

6 saat önce

- Çenesine tüfek dayayıp eşinin gelmesini istedi Konya'nın Beyşehir ilçesinde çenesine av tüfeğini dayayarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polislerin uzun uğraşları sonucu ikna edildiKONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çenesine dayadığı pompalı av tüfeğiyle intihar girişiminde...

- Çenesine tüfek dayayıp eşinin gelmesini istedi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çenesine av tüfeğini dayayarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polislerin uzun uğraşları sonucu ikna edildi

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çenesine dayadığı pompalı av tüfeğiyle intihar girişiminde bulunarak eşinin yanına getirilmesini isteyen şahıs, polisin uzun uğraşları sonunda silahıyla birlikte polise teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Antalya Caddesi üniversite durağı yanında bir kişinin elindeki tüfekle havaya ateş açtıktan sonra çenesine dayayarak intihar girişiminde bulunduğu yönünde yapılan ihbar üzerine adrese polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Kaldırım üzerinde elindeki kısa namlulu pompalı av tüfeğini çenesine dayayarak eşinin yanına getirilmesi talebinde bulunduğu öğrenilen O.Z. isimli şahsı, polis ekipleri silahını bırakması konusunda ikna edebilmek için uzun süre dil döktü. Çevrede toplanan kalabalık polis ekipleri tarafından uzaklaştırılmaya çalışılırken, polisin eşiyle görüştürüleceği sözünü vererek şahsı ikna etme çabası bir süre sonra sonuç verdi. Elindeki silahı teslim eden şahıs polis ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

İntihar girişiminde bulunan şahsın, kendisini terk eden eşinin güvenlik güçleri tarafından kadın sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.

Çenesine tüfek dayayıp eşinin gelmesini istedi

Beyşehir, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dilek İmamoğlu: 4 kardeşin intihar haberi yüreğimizi yaktı
İntihar eden 4 kardeşin evinin elektriğini kesen şirketten açıklama Fatih'te, ölümleri gündeme oturan 4 kardeşin siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı Konya'da 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ve baba gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 18:38:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çenesine tüfek dayayıp eşinin gelmesini istedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]