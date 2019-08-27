Son Dakika Haberleri: Çenesiz doğan buzağı sadece 10 dakika yaşayabildi
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Çenesiz doğan buzağı sadece 10 dakika yaşayabildi

35 dakika önce

KARAMAN (İHA) – Karaman'ın Ermenek ilçesinde alt ve üst çenesi olmadan doğan buzağı, sadece 10 dakika yaşayabildi.

Çenesiz doğan buzağı sadece 10 dakika yaşayabildi, System.String[]

KARAMAN (İHA) – Karaman'ın Ermenek ilçesinde alt ve üst çenesi olmadan doğan buzağı, sadece 10 dakika yaşayabildi.


İlçeye bağlı Gökçekent köyünde bir ineğin doğumunu gerçekleştiren Veteriner Hekim Mehmet Fatih Gökhan, doğum sırasında buzağının baş bölgesinde fiziksel bir farklılık olduğunu gördü. Doğumdan sonra buzağıyı kontrol eden Gökhan, hayvanın alt ve üst çenesinin gelişmediğini fark etti. Çenesiz doğan buzağı ise 10 dakika yaşadıktan sonra öldü.


Zaman zaman bu tür vakalarla karşılaştıklarını söyleyen Veteriner Hekim Mehmet Fatih Gökhan, "Anomali doğumların birçok nedenleri var. Bu tür doğumlar bakteriyel hastalıklar ile bazı ilaçlar ve genetik sebeplerden olabiliyor. Ayrıca insanlardaki gibi akrabalık bağı hayvanlarda da aynı kandan boğalarla doğan buzağılarda anomaliler görülebiliyor. Doğum yapan ineğin sağlığında herhangi bir sorun yok. Ancak buzağı doğduktan sonra fazla yaşamadı" dedi. - KARAMAN

Ermenek, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:38 Kaynak: İHA
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