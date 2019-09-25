Son Dakika Haberleri: Ceneviz Kalesi yeni yüzüne kavuşuyor
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Ceneviz Kalesi yeni yüzüne kavuşuyor

1 saat önce

Cenevizliler tarafından Karadeniz'den geçen ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması ve denetlenmesi amacıyla inşa edilen Ceneviz Kalesi'nde 2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Cenevizliler tarafından Karadeniz'den geçen ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması ve denetlenmesi amacıyla inşa edilen Ceneviz Kalesi'nde 2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan 8 asırlık Ceneviz Kalesi'nde, Kültür Bakanlığı koordinesinde yürütülen kazı çalışmalarıyla bölge tarihinin gün ışığına çıkarılması ve turizmin canlandırılması amaçlanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalede restorasyon, kazı ve çevre düzenleme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Oluşturdukları son revize projenin de onay gördüğünü ve çalışmalara başlandığını anlatan Taştan, "Kurul kararına göre yeniden düzenlemesini yapıp, yıl sonuna kadar kulenin gezi yolları ve çevre düzenleme çalışmalarını bitirmiş olacağız. Ahşap korkuluklarımız, teraslarımız bitme aşamasında. Düzce'mizin incisi Akçakoca'ya güzel bir hareket getirecektir. Burası turistlerimizin gezip görebileceği, turistik zenginliklerden önemli bir yer olacaktır." diye konuştu.

Taştan, restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ve çalışmaların ardından bölgeye gelen turist sayısında artış beklediklerini sözlerine ekledi.

Ceneviz Kalesi yeni yüzüne kavuşuyor

Kültür Bakanlığı, Karadeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:55 Kaynak: AA
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