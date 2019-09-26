Son Dakika Haberleri: Ceneviz surlarının havadan görüntüleri
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Ceneviz surlarının havadan görüntüleri

2 gün önce

Galata'da geçen yıl aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması ile altı boşalan 700 yıllık tarihi Ceneviz surları yaklaşık 1 ay önce havadan görüntülenmişti.

Ceneviz surlarının havadan görüntüleri, System.String[]

Galata'da geçen yıl aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması ile altı boşalan 700 yıllık tarihi Ceneviz surları yaklaşık 1 ay önce havadan görüntülenmişti.

Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntüler


Galata, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:47 Kaynak: DHA
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