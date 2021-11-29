Ceneviz Ticaret Yolu'nun UNESCO yolculuğunda Türkiye ve İtalya arasındaki iş birliği sürüyor - Son Dakika

Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'in kıyılarındaki Ceneviz eserlerinin UNESCO Miras Listesi'ne alınması ve dünyaya tanıtılması amacıyla başlatılan ortak çalışma kapsamında İzmir'de, İtalya'dan diplomatlar, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla konferans düzenlendi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ndeki "Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri" konulu İstanbul'daki ilk toplantının ardından İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) iki ülkeden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen konferansın açılışında, Cenevizlilerin yıllar önce İzmir'in ticari potansiyelini keşfettiğini ve bölgede kalıcı eserler inşa ettiğini hatırlattı.

Yüzyıllar boyu ticaret merkezi olan İzmir'in bugün turizmde de doğal güzellikleri ve özgün mutfağı ile önemli bir altyapısı olduğunu kaydeden Köşger, "Turizmde nereye varmak istediğimizi düşünmemiz ve bütün bileşenleri bir araya getirip İzmir'i, Türkiye'yi hak ettiği noktaya taşımamız lazım." diye konuştu.

Vali Köşger, şöyle devam etti:

"İzmir'e vizyon çizmemiz lazım. İzmir sadece UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eserlerden ibaret değildir. Kemeraltı, Birgi ve onlarcası var. Şapkayı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Yoksa Cenevizlilerin Türkiye'nin sınırlarındaki kalelerinin ortaya çıkarılmasının İtalyan dostlarımızı geçici olarak mutlu etmek dışında faydası olmaz. Onları mutlu etmek isteriz ama biz de mutlu olalım, biz de çalışalım kazanalım. Bunların bize faydasının olması lazım. Onun için de yerel yönetim başkanları ve hepimizin uyum içinde daha müreffeh kalkınma hedefiyle çalışmamız lazım."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Suat Çağlayan da İzmir'in önemli tarihi eserleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer aldığını ifade ederek, listeye yeni alınacak eserlerin de somut olmayan kültürel mirasla desteklenerek dünyaya tanıtılması gerektiğini aktardı.

İtalyan katılımcılar

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani ise İzmir'deki toplantının iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi anlamına geldiğini söyleyerek, "Ceneviz kalelerine ilişkin bu toplantılar bölgesel kalkınma fırsatı olarak da düşünülebilir." dedi.

Cenevizlilerin Orta Çağ'da Akdeniz'de ticaret faaliyetleri gerçekleştirdiğini hatırlatan Gaiani, şu bilgileri verdi:

"Akdeniz kültür, zenginlik ve iletişim açısından büyük bir köprü. Her iki taraf açısından bu iş birliği projesi, İtalya ve Türkiye'nin arkeolojik iş birliklerine eklenen bir başarı olacaktır. Türkiye'de 12'den fazla İtalyan arkeoloji ekibi çalışmakta, deneyimlerini ve katkılarını sunmaktadır. Ayrıca iş birliğinin turizm açısından Türkiye ve İtalya için çok faydalı olacağına inanıyorum. UNESCO açısından çok yoğun bir süreç söz konusu. Biz kendi açımızdan bunun için elimizden geleni yapacağız."

İtalya'nın İzmir Konsolosu Valerio Giorgio ise Ceneviz mirasının korunması ve tanıtılmasının Ege kıyılarına turistik ve ticari varlık getireceğini dile getirdi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ise çevrim içi katıldığı toplantıda, Türkiye'nin sahip olduğu kültürel mirasın korunması için sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Yazgı, "Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri"nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için de Turkey Ortak Nesiller Entegrasyonu (Turkey ONE) Derneği ile birlikte çalışmak için bir iş birliği protokolü imzaladıklarını belirtti.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de çalışmalar başarıya ulaştıkça Türkiye'nin sahip olduğu kültürel mirasın etkili şekilde tanıtılabileceğine vurgu yaparak, "Bu tanıtım, sahip olduğumuz zenginlikle ilgili bilinç düzeyimizi artırmanın yanında yabancı gezginlerin farkındalığını üst seviyelere taşıyarak daha fazla turistin gelmesine de vesile olacak, kısacası kent ve ülke ekonomimize katkı sağlayacak." diye konuştu.

Turkey ONE Derneği Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ise Anadolu dünya ticaretinin en önemli aktörlerinden biri olan Cenevizlilerin benzersiz eserler bıraktığını kaydederek, "Bu eserlerin anlaşılması bizim açımızdan tarihi nitelikte bir sorumluluk. Üzerimize düşeni yapmaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya çalışacağız. Ceneviz mirası olan ticaret yolu canlıdır ve bize anlatacağı çok şey vardır." dedi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı konferans verdi

Açılış konuşmalarının ardından tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı bölgedeki ülkelerin geçmişteki siyasi ve ticari faaliyetleri hakkında konferans verdi.

İtalya'nın yurt dışına çok nüfus sevk ettiğini anlatan Ortaylı, "1860'larla 1920 sonuna kadar İtalya, 30 milyon kişiyi yurt dışına muhacir olarak göndermek zorunda kalmıştır. Bu çok tahrip edici bir rakamdır. Mültecilerin arasında gittiği memleketi en çok etkileyen, kalkınmasına, şehirleşmesine, kültürel hayatın değişmesine en çok katkısı olanlardan birisi İtalyanlardır." dedi.

Prof. Dr. Ortaylı, İstanbul'da ve İzmir'de de İtalyanların tarih boyunca önemli eserler bıraktığına dikkati çekti.