Son Dakika Haberleri: Cenevizlilerden kalan 700 yıllık surlar tehlike altında
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Cenevizlilerden kalan 700 yıllık surlar tehlike altında

2 saat önce

Beyoğlu'nda bulunan Cenevizlilerden kalan surlar can çekişiyor.

Beyoğlu'nda bulunan Cenevizlilerden kalan surlar can çekişiyor. Yaklaşık 700 yıllık tarihi surların son hali ise havadan görüntülendi.

Beyoğlu'nda bulunan, 13'üncü yüzyılda Cenevizliler tarafından yapılan Galata surları adeta can çekişiyor. Surların belirli bölgelerindeki açılmalar dikkat çekerken, vatandaşlar tarihi surlar için harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan, Galata Kulesi ve çevresindeki yaklaşık 700 yıllık tarihi surlar havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde surların son hali de gözler önüne serildi. Tarihi surlardaki açılmalar devam ederse surların üzerinde bulunan Saint Pier Kilisesi de yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.

"ASLINDA BURASI ÇOK ÖNEMLİ BİR YER, KİMSE BİLMİYOR GELMİYOR"

Tarihi surların tehlike altında olduğuna dikkat çekerek bir an önce onarılması gerektiğini ifade eden Celil Tunç, "Burası eskiden otoparktı tarihi yerler zarar görüyor diye otoparkı kaldırdılar. Şu an boş bir arazi hafta sonu özellikle kiliseye yabancılar geliyor. Onların dikkatini çekiyor, çok arada kaldığı için de belli olmuyor. Aslında burası çok önemli bir yer. Kimse bilmiyor gelmiyor, ticaret merkezi olduğu için fazla gelen giden de olmuyor. Bu caddede çok tarihi eser var. Bu kadar güzel bir alanımız var değerlendirilmesi gerekiyor. Hiç bakan yok, onarım yok" dedi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ/İHA)

Cenevizlilerden kalan 700 yıllık surlar tehlike altında

Beyoğlu, Galata, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
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