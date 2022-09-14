Çin'in BM Temsilcisi: Devletlerin İnsan Haklarını Geliştirme Yolunu Seçme Hakkına Saygı Gösterilmeli - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in BM Temsilcisi: Devletlerin İnsan Haklarını Geliştirme Yolunu Seçme Hakkına Saygı Gösterilmeli

14.09.2022 13:29
Çin'in BM Temsilcisi: Devletlerin İnsan Haklarını Geliştirme Yolunu Seçme Hakkına Saygı Gösterilmeli

CENEVRE, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Cenevre'deki BM Temsilcisi Salı günü yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi'nin her devletin kendi ulusal koşullarına uygun şekilde insan haklarını geliştirme yolunu bağımsız olarak seçme hakkına saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

CENEVRE, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Cenevre'deki BM Temsilcisi Salı günü yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi'nin her devletin kendi ulusal koşullarına uygun şekilde insan haklarını geliştirme yolunu bağımsız olarak seçme hakkına saygı göstermesi gerektiğini söyledi. 51. İnsan Hakları Konseyi Toplantısı'nda 30'dan fazla ülke adına konuşan Çin'in BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Chen Xu, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR) ve üye ülkeler arasında başarılı bir işbirliği sağlamak için karşılıklı güven ve saygının hayati önemde olduğunu belirtti.

Chen, yeniden vaka artışlarının görüldüğü Kovid-19 pandemisinin ekonomik, sosyal ve kültürel haklara, kalkınma hakkına ve çok taraflı insan hakları mekanizmalarıyla ulaşılabilecek en yüksek fiziksel ve zihinsel sağlık standardından yararlanma hakkına ciddi şekilde yetersiz yatırım yapıldığını ortaya çıkardığını söyledi. Chen, "Bu nedenle OHCHR'yi bu haklara daha fazla önem vermeye ve daha fazla kaynak aktarmaya, eşitsizliğin ortadan kaldırılması hedefini çalışmalarının merkezine koymaya, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin pandeminin zorluklarını aşmasına, ekonomik, sosyal ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmesine yardımcı olmaya çağırıyoruz" diye konuştu. Çin'in BM Temsilcisi ayrıca İnsan Hakları Konseyi'nin tüm taraflar için yapıcı bir diyalog ve işbirliği platformu olarak hizmet etmesi gerektiğini ve tüm tarafların İnsan Hakları Konseyi'nde siyasallaşmadan ve çifte standarttan kaçınması gerektiğini vurguladı.

YORUMLAR
500
Xi'nin Yapacağı Ziyaretler Çin'in Sco'ya ve Kazakistan ve Özbekistan'la İlişkilere Verdiği Büyük Önemi Gösteriyor Xi'nin Yapacağı Ziyaretler Çin'in Sco'ya ve Kazakistan ve Özbekistan'la İlişkilere Verdiği Büyük Önemi Gösteriyor Çin'in BM Misyonu: Uaea Başkanının Aukus Raporunun Yasal Dayanağı Yok Çin'in BM Misyonu: Uaea Başkanının Aukus Raporunun Yasal Dayanağı Yok
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in BM Temsilcisi: Devletlerin İnsan Haklarını Geliştirme Yolunu Seçme Hakkına Saygı Gösterilmeli - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
13:14 Bruma'yı göndermeye hazırlayan Fenerbahçe'ye son dakika şoku! İsrail ekibi oyuncunun maaşını fazla buldu
13:07 Sosyal konut projesinde kazma vuruluyor! İlk temel, ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılacak
12:50 Bakanı Kurum, sosyal konut projesinde detayları paylaştı: Başvuruda hane geliri şartı var
12:31 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kurşun isabet eden görevlinin durumu kritik
12:28 Chelsea Teknik Direktörü Potter'a, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmadığı söylenince: Galatasaray'a karşı başarılı olduk
12:14 Domenec Torrent, Süper Lig'e geri dönüyor! Çalıştıracağı takımın maçını tribünden izlemişti
12:13 Nesli tükenme tehlikesi altında! Tunceli'de yaban keçisi avlayan adam 253 bin lira cezası aldı
12:00 Almanya'da polis şiddeti! Arap kökenli kişiye yapılanlar sosyal medyada gündem oldu
11:57 Oyuncu Merve Boluğur, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle sokak ortasında kavga etti
11:46 Galatasaray için Icardi bir başlangıç! Dev kulüple ilişkileri geliştirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 13:29:45. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in BM Temsilcisi: Devletlerin İnsan Haklarını Geliştirme Yolunu Seçme Hakkına Saygı Gösterilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement