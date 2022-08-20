İsviçreli İşitme Cihazı Sağlayıcısı Sonova, Çinli Hys Ound Grup'u Satın Aldı

CENEVRE, 19 Ağustos (Xinhua) -- İsviçreli işitme cihazı sağlayıcısı Sonova Holding AG, Çin'deki varlığını genişletmek amacıyla Çinli işitme hizmetleri kliniği zinciri HYSOUND Grup'u satın almak için Cuma günü bir anlaşma yapıldığını duyurdu. Sonova yaptığı açıklamada, HYSOUND'un Çin'deki 70'ten fazla kentte 200 civarında kliniği olması nedeniyle, satın almanın hızlı büyüyen Çin pazarındaki tüketiciye doğrudan erişimi önemli ölçüde artıracağını belirtti. Açıklamaya göre, söz konu su işlemin düzenleyici makam onayına tabi olarak 2022/2023 mali yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor. Sonova CEO'su Arnd Kaldowski, "Çin küresel olarak açık ara en hızlı büyüyen büyük bir pazar. Ülkedeki orta sınıfın hızlı büyümesinin, günümüzdeki çok düşük seviyede olan işitme cihazı kullanımı yaygınlığını önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde güçlü şekilde artıracağını tahmin ediyoruz" dedi. HYSOUND Grup CEO'su Wang Yingwei ise satın almanın, grubun Çin'in gelişmiş odyoloji hizmetleri piyasasındaki pazar liderliğini daha da güçlendireceğini söyledi. Merkezi İsviçre'nin Stafa belediyesinde bulunan Sonova, dünyanın en büyük işitme cihazı ve çözümleri sağlayıcılarından biri.