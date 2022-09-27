Yaklaşık 70 Ülke Çin'in İç İşlerine Müdahale Edilmesine Hayır Dedi - Son Dakika
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Yaklaşık 70 Ülke Çin'in İç İşlerine Müdahale Edilmesine Hayır Dedi

27.09.2022 11:34
Yaklaşık 70 Ülke Çin'in İç İşlerine Müdahale Edilmesine Hayır Dedi

CENEVRE, 27 Eylül (Xinhua) -- Bir grup ülke Pazartesi günü devam eden BM İnsan Hakları Konseyi'nin 51.

CENEVRE, 27 Eylül (Xinhua) -- Bir grup ülke Pazartesi günü devam eden BM İnsan Hakları Konseyi'nin 51. oturumunda, Xinjiang, Hong Kong ve Tibet ile ilgili meselelerin Çin'in iç işleri olduğunu ve insan haklarının siyasallaştırılmaması ve çifte standartlar uygulanmaması ya da insan hakları bahanesiyle Çin'in iç işlerine müdahale edilmemesi gerektiğini bildirdi. Pakistan tarafından 68 devlet adına yapılan ortak açıklamada, devletlerin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin ve egemen devletlerin iç işlerine karışılmamasının uluslararası ilişkileri yöneten temel normları temsil ettiği vurgulandı. Ortak açıklamada, tüm tarafların Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine uyması; evrensellik, tarafsızlık, objektiflik ve seçici olmama ilkelerine bağlı kalması ve her devletin halkının kendi ulusal koşullarına uygun olarak kalkınma yolunu bağımsız olarak seçme hakkına saygı göstermesi gerektiği belirtildi. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ve özellikle kalkınma hakkına yeterli önem atfedilmesi ve tüm insan haklarına aynı önemin gösterilmesi gerektiğine dikkat çekilen ortak açıklamada, "Bugün insanlar, aralarında Kovid-19 pandemisinin de bulunduğu birçok zorlukla karşı karşıya. Uluslararası toplum çok taraflılığı desteklemeli, dayanışma ve koordinasyonu güçlendirmeli ve küresel zorluklara ortaklaşa yanıt vermeli, dünya barışını ve kalkınmasını ilerletmeli ve insan haklarını teşvik etmeli ve korumalıdır" denildi.

YORUMLAR
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Çin Büyükelçisi, Çin ve Ürdün'ün Eşit ve Adil Bir Dünyayı Koruma Çabalarını Övdü Çin Büyükelçisi, Çin ve Ürdün'ün Eşit ve Adil Bir Dünyayı Koruma Çabalarını Övdü BM Haiti Temsilcisi La Lime, ülkenin 'insani bir felaket' içinde olduğunu belirtti BM Haiti Temsilcisi La Lime, ülkenin 'insani bir felaket' içinde olduğunu belirtti
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaklaşık 70 Ülke Çin'in İç İşlerine Müdahale Edilmesine Hayır Dedi - Son Dakika

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