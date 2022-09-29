Çin'in BM Temsilcisi'nden Batılı Ülkelere Sömürgecilik Tarihleri Üzerine Düşünme ve Hataları Düzeltme Çağrısı - Son Dakika
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Çin'in BM Temsilcisi'nden Batılı Ülkelere Sömürgecilik Tarihleri Üzerine Düşünme ve Hataları Düzeltme Çağrısı

29.09.2022 23:04
Çin'in BM Temsilcisi'nden Batılı Ülkelere Sömürgecilik Tarihleri Üzerine Düşünme ve Hataları Düzeltme Çağrısı

CENEVRE, 29 Eylül (Xinhua) -- Cenevre'deki Birleşmiş Milletler'de (BM) Çin misyonunun başkan yardımcısı olan Li Song, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve diğer Batı ülkelerine sömürgecilik tarihleri üzerine derinlemesine düşünmeleri ve geçmişteki...

CENEVRE, 29 Eylül (Xinhua) -- Cenevre'deki Birleşmiş Milletler'de (BM) Çin misyonunun başkan yardımcısı olan Li Song, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve diğer Batı ülkelerine sömürgecilik tarihleri üzerine derinlemesine düşünmeleri ve geçmişteki hataları düzeltmeleri çağrısında bulundu. BM İnsan Hakları Konseyi'nin Cenevre'de devam eden 51. oturumu kapsamında bir tartışma panelinde söz alan Li, sömürgeciliğin bu Batılı ülkelerin "tarihsel günahı" ve "küresel insan haklarının geliştirilmesi ile korunması tarihindeki en karanlık an ve insan uygarlığı tarihinde iyileştirilemeyen bir yara" olduğunu söyledi. "İnsanlık 21. yüzyıla girmiş olsa da, sömürgeciliğin mirası hala geniş kapsamlı bir etkiyle varlığını sürdürüyor" diyen Li, eski sömürge ülkelerinin bağımsız olarak seçtiği insan haklarının gelişimi yoluna kapsamlı saygı gösterilmesi çağrısında bulundu ve mevcut demokratik uluslararası ilişkiler bağlamında hiçbir ülkenin diğerlerine gözdağı vermemesi, baskı yapmaması veya vaazda bulunmaması gerektiğine dikkat çekti.

Li, "O eski sömürgeci ülkeler nasıl kendilerinin 'insan hakları savunucuları' olduğunu iddia edebilir? İlgili ülkeleri, insan hakları bahanesiyle diğer ülkelerin içişlerine karışmaktan vazgeçmeye, insan hakları gündemlerini siyasallaştırmamaya ve araçsallaştırmamaya, insan hakları adına rejim değişikliği için uğraşmamaya çağırıyoruz" diye konuştu. Çinli temsilci aynı zamanda eski sömürge ülkelerine yönelik ekonomik yardımın artırılması çağrısı da yaptı. "Eski sömürgeci ülkelerin refahının bir zamanlar sömürdükleri ülkelerin fedakarlıkları üzerine inşa edildiğini akılda tutarsak, bu sömürgeci ülkelerin sağladığı ekonomik yardım, bahşedilmiş bir lütuf değil, yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüktür" diyen Li, gelişmiş ülkeleri Kovid-19 salgını bağlamında eski sömürge ülkelerinin kalkınma hakkının kapsamlı olarak yerine getirilmesine yardımcı olmak için borç hafifletme, kalkınma yardımı, teknoloji transferi konularında daha somut adımlar atmaya çağırdı. Sömürgeciliğin ideolojik köklerinin ortadan kaldırılması çağrısında bulunan Li, panelde yaptığı konuşmada sömürgeciliğin tarihsel bir terim gibi görüldüğünü ancak hegemonyacılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi çeşitli biçimlerde bugünün dünyasında varlığını sürdürdüğünü söyledi. Li, "Tüm taraflar, insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etme kavramının arkasında durmalı, tüm insanlığın ortak değerlerini ileri taşımalı ve küresel insan hakları davasının sağlıklı gelişimini desteklemeli" diye ekledi.

Çin'in BM Temsilcisi'nden Batılı Ülkelere Sömürgecilik Tarihleri Üzerine Düşünme ve Hataları Düzeltme Çağrısı

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Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in BM Temsilcisi'nden Batılı Ülkelere Sömürgecilik Tarihleri Üzerine Düşünme ve Hataları Düzeltme Çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in BM Temsilcisi'nden Batılı Ülkelere Sömürgecilik Tarihleri Üzerine Düşünme ve Hataları Düzeltme Çağrısı - Son Dakika
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