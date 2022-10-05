Çinli Temsilci: Bazı Ülkelerde Emniyet Güçlerinin Etnik Azınlıklara Karşı Ayrımcılığı Yükselmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Çinli Temsilci: Bazı Ülkelerde Emniyet Güçlerinin Etnik Azınlıklara Karşı Ayrımcılığı Yükselmeye Devam Ediyor

05.10.2022 17:52
Çinli Temsilci: Bazı Ülkelerde Emniyet Güçlerinin Etnik Azınlıklara Karşı Ayrımcılığı Yükselmeye Devam Ediyor

CENEVRE, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'in BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Chen Xu Salı günü Birleşmiş Milletler'in insan hakları kuruluşunun toplantısında yaptığı konuşmada, Afrikalı Amerikalı George Floyd'un gözaltına alınırken polis şiddetiyle ölümü üzerinden iki yıldan fazla geçmesine rağmen,...

CENEVRE, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'in BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Chen Xu Salı günü Birleşmiş Milletler'in insan hakları kuruluşunun toplantısında yaptığı konuşmada, Afrikalı Amerikalı George Floyd'un gözaltına alınırken polis şiddetiyle ölümü üzerinden iki yıldan fazla geçmesine rağmen, bazı ülkelerde emniyet güçlerinin etnik azınlıklara karşı ayrımcılığının ve buna bağlı şiddet ve ölümlerin yükselmeye devam ettiğini söyledi. BM İnsan Hakları Konseyi'nin devam eden 51. oturumunda bir grup ülke adına konuşan Chen, emniyet güçlerinin ırkçılığı ve şiddeti hem bu ülkelerdeki kronik, sistemik ve yapısal ırkçılık ve sosyal eşitsizlik meselesi, hem de kendi tarihlerindeki köleliğin ve sömürgeciliğin mirası olduğunu belirtti.

Chen, bu ülkelerdeki Afrika, Asya ve Müslüman kökenliler olmak üzere etnik azınlıkların ve grupların uzun süredir, hakları ihlal edilerek ve güvenlikleri devamlı olarak şiddet tehdidi altında bırakılarak ayrımcılığa tabi tutulduğunu ve marjinalleştirildiğini söyledi. Chen, Kovid-19 pandemisi patlak verdiğinden bu yana ilgili ülkelerin siyasetçilerinin ırk ve din temelinde nefret söylemini yaydıklarını, söz konusu grupların zor durumunu daha da ağırlaştırdıklarını vurguladı. Chen, "İlgili ülkeleri kendi ülkelerindeki ciddi ırkçılık ve ırk ayrımcılığı sorunlarıyla yüzleşmeye; kendi ülkelerindeki etnik azınlıkların çektikleri acıları dikkate almaya ve ayrımcı kurumlar, yasalar, politikalar ve tedbirleri kapsamlı biçimde gözden geçirip bilhassa emniyet güçlerini ve yasama kuruluşlarını revizyondan geçirmeye; saldırganların hesap vermesini ve mağdurlara tazminat verilmesini sağlamak amacıyla şiddet olaylarını tüm yönleriyle araştırmaya önemle çağırıyoruz" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Temsilci: Bazı Ülkelerde Emniyet Güçlerinin Etnik Azınlıklara Karşı Ayrımcılığı Yükselmeye Devam Ediyor - Son Dakika

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