Çinli Temsilci: Xinjiang ile İlgili Taslak Karar Çin'i Kontrol Altına Almak İstiyor - Son Dakika
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Çinli Temsilci: Xinjiang ile İlgili Taslak Karar Çin'i Kontrol Altına Almak İstiyor

07.10.2022 10:52
Çinli Temsilci: Xinjiang ile İlgili Taslak Karar Çin'i Kontrol Altına Almak İstiyor

CENEVRE, 7 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Perşembe günü, Cenevre'deki bir Çin temsilcisinin "gerçek amacı Çin'in iç işlerine müdahale etmek amacıyla BM insan hakları kurumlarından faydalanmak ve Çin'i kontrol altına almak için Xinjiang ile ilgili meseleleri...

CENEVRE, 7 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Perşembe günü, Cenevre'deki bir Çin temsilcisinin "gerçek amacı Çin'in iç işlerine müdahale etmek amacıyla BM insan hakları kurumlarından faydalanmak ve Çin'i kontrol altına almak için Xinjiang ile ilgili meseleleri kullanmak" diye tanımladığı Xinjiang'a dair bir karar taslağını reddetti. Çin'in BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Chen Xu, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer bazı ülkelerin taslak kararı masaya getirdiğini, usule ilişkin bir mesele olarak hazırladığını, yetkisiz ve yasadışı bu "değerlendirmeyi" haklı çıkarmaya ve Xinjiang ile ilgili hiç var olmayan konuları konseyin gündemine getirmeye çalıştığını söyledi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 51. oturumunda yapılan Perşembe günkü oylamadan önce konuşan Chen, "Xinjiang ile ilgili konular hiçbir şekilde insan haklarına dair konular değildir. Bu meseleler terörle mücadele, radikalleşme ve ayrılıkçılıkla mücadeleye dairdir" dedi. Chen, konseye büyük çabalar sonrasında Xinjiang'da peş peşe beş sene boyunca hiçbir şiddet ve terör olayı yaşanmadığını söyledi ve Xinjiang'daki bütün etnik grupların insan haklarının tam olarak korunduğunu ifade etti. Chen, son 60 yılda Xinjiang'da yaşayan Uygur nüfusunun 2,2 milyondan 12 milyona çıktığının ve ortalama yaşam süresinin 30 yıldan 74,7 yıla yükseldiğinin altını çizdi. "Gerçeklere ve hakikatlere gözünü kapatan ABD ve diğer bazı ülkeler, Çin'i karalamak, Xinjiang'ın istikrarını baltalamak ve Çin'in gelişimini kontrol altına almak için bu sayısız yalan ve söylentileri uydurarak yaydı" diyen Chen Xu, "Bu, Xinjiang'daki bütün etnik grupların insan haklarının en ağır ihlali ve siyasi manipülasyonun tipik bir örneğidir" diye ekledi. Chen şimdiye kadar BM İnsan Hakları Konseyi'nin ülkelere özgü bütün kararlarının gelişmekte olan ülkelere yönelik çıktığını, ABD ve diğer bazı ülkelerin kendi ciddi insan hakları ihlallerini göz ardı ederek başkalarını işaret etme eğiliminde olduğunu vurguladı. Çin temsilcisi, "Bu tipik bir çifte standart. Uluslararası toplum, çok taraflı insan hakları kuruluşlarının belirli ülkelerin siyasi hedeflerine hizmet etmesini engellemek için insan hakları konularını siyasallaştırmaya veya araçsallaştırmaya yönelik herhangi bir girişime izin vermemeli" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Temsilci: Xinjiang ile İlgili Taslak Karar Çin'i Kontrol Altına Almak İstiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinli Temsilci: Xinjiang ile İlgili Taslak Karar Çin'i Kontrol Altına Almak İstiyor - Son Dakika
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