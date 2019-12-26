Cenevre buluşması
6 saat önce
Seyahat programı "Keşfetmeye Değer"in sunucusu Arda Sayıner ile partide karşılaşan oyuncu hayranlarına yeni yıl mesajı göndererek "Yeni yıldan umudunuzu yüksek tutun" dedi.
Seyahat programı "Keşfetmeye Değer"in sunucusu Arda Sayıner ile partide karşılaşan oyuncu hayranlarına yeni yıl mesajı göndererek "Yeni yıldan umudunuzu yüksek tutun" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:12
Son Dakika Egzoz muayenesi yaptırılmayan araç sürücüsüne 1.895 lira ceza kesilecek Mustafa Sandal, fenomen Duygu Özaslan'la sokak ortasında dans etti 27 yaşındaki Rus piyanist kiraladığı dairede gaz sızıntısından hayatını kaybetti Didem Soydan, kendisini protesto eden sunuculara tepki gösterdi