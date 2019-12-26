Cenevre buluşması - Son Dakika
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Cenevre buluşması

6 saat önce

Seyahat programı "Keşfetmeye Değer"in sunucusu Arda Sayıner ile partide karşılaşan oyuncu hayranlarına yeni yıl mesajı göndererek "Yeni yıldan umudunuzu yüksek tutun" dedi.

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Seyahat programı "Keşfetmeye Değer"in sunucusu Arda Sayıner ile partide karşılaşan oyuncu hayranlarına yeni yıl mesajı göndererek "Yeni yıldan umudunuzu yüksek tutun" dedi.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:12 
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