Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam ediyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans ikinci gününde devam ediyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde düzenlenen konferans öncesi BM Cenevre Ofisi'ne giriş yapan ülke temsilcileri ile aile fotoğrafı çekildi. Fotoğraf çekiminin ardından Guterres'in başkanlığında ilk toplantı başladı. Toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bulunuyor. - CENEVRE