Cenevre'de Düzenlenen Suriye Konulu Bakanlar Toplantısı Başladı
1 saat önce
Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabaları çerçevesinde Anayasa Komitesi kurulması konusunu ele almak için Cenevre'de buluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:18 Kaynak: DHA
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