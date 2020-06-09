Cenevre'de ırkçılık ve polis şiddetine karşı gösteri düzenlendi - Son Dakika

Cenevre'de ırkçılık ve polis şiddetine karşı gösteri düzenlendi

İsviçre'nin Cenevre kentinde, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesi protesto edildi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesi protesto edildi. Kent merkezinde toplanan 10 binden fazla kişi, ABD'de başlatılan "Siyahilerin Hayatı Değerlidir (Black Lives Matter)" hareketine destek verdi. Göstericiler, ırkçılık ve polis şiddeti kurbanlarına destek veren dövizler taşıdı. Çoğunluğu gençlerden oluşan protestocular, "Nefes alamıyoruz", "Siyahların hayatı değerlidir" ve "Adalet yoksa barış da yok" şeklinde sloganlar attı. Protestocular, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisinin önünde bulunan ve sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen "kırık sandalye heykeli"nin olduğu alana yürümek istedi ancak polisin izin vermemesi üzerine bir parkta toplandı, ardından gösteriyi sonlandırdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu

Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi

40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı

Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi

Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu

Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı

Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi

Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı