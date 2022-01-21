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Cenevre'de kritik ABD-Rusya zirvesi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz" - Son Dakika

Cenevre'de kritik ABD-Rusya zirvesi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz"

21.01.2022 14:13

- Cenevre'de kritik ABD-Rusya zirvesi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz" Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile ABD-NATO arasında tansiyonun yükselmesine neden olan Ukrayna krizi kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile...

- Cenevre'de kritik ABD- Rusya zirvesi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz"

MOSKOVA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile ABD-NATO arasında tansiyonun yükselmesine neden olan Ukrayna krizi kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cenevre'de gerçekleştirdiği görüşmede, "Bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz. Tekliflerimiz son derece somut ve aynı derecede somut cevaplar bekliyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyona girişmesini önlemek amacıyla yürütülen diplomatik girişimler kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile İsviçre'nin Cenevre kentinde bir görüşme gerçekleştirdi. Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantisi anlaşma taslağı, taraflar arasındaki diplomatik misyonların işleyişi, siber güvenlik ve stratejik istikrar konularının ele alınacağı kritik görüşme Hotel President Wilson'da yapıldı. Görüşmede Lavrov ve Blinken dışında Rus ve ABD heyetinden toplam 12 kişi yer aldı.

Lavrov, görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada ABD'li mevkidaşı Blinken ve heyetine teşekkür ederek, "Sayın Dışişleri Bakanı, sevgili meslektaşlarım, güvenlik garantisi teklifleri üzerinde başlatılan çalışmalar bağlamında Cenevre'de bir toplantı düzenleme teklifiniz için size minnettarız" dedi.

Blinken'e hitaben konuşan Lavrov, "Avrupa temaslarınız sırasında bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemediğinizi söylediniz. Biz de bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz. Tekliflerimiz son derece somut ve aynı derecede somut cevaplar bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Blinken: "Bugün burada farklılıklarımızı çözmeyi beklemiyoruz"

Blinken ise 10 Ocak'ta ABD ve Rusya'nın Cenevre'de güvenlik konularında istişarelerde bulunduğunu, 12 Ocak'ta Brüksel'de NATO-Rusya Konseyi toplantısı yapıldığını ve 13 Ocak'ta Viyana'da bu konuların da tartışıldığı AGİT Daimi Konseyi toplantısı gerçekleştirildiğini hatırlattı. Blinken, "Şimdi hepimizin konuştuklarını paylaşma şansı oldu. Rus ekibinin Devlet Başkanı Vladimir Putin ile istişare etme şansı olduğunu düşünüyorum. Hepimiz kendi aramızda, tüm müttefikler ve ortaklar arasında istişare etme şansımız oldu. Bence bu Rusya'nın bu diplomatik görüşmelerden ne gibi sonuçlar çıkardığını görmek ve Dışişleri Bakanı Lavrov'la hangi konumda olduğumuzu değerlendirmek için kritik bir an" dedi.

Lavrov'a hitaben konuşan Blinken, "Haklısınız, bugün burada farklılıklarımızı çözmeyi beklemiyoruz. Ancak diplomasi ve diyalog yolunun açık kalıp kalmadığını test edebileceğimizi umuyorum. Bu yolda yürümeye, farklılıklarımızı barışçıl bir şekilde çözmeye kararlıyız ve bugün bunu ölçmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Blinken, ABD heyetinin ABD ile Avrupalı müttefiklerinin ortak tutumunu Rus tarafına iletmek niyetinde olduğunu kaydetti.

Cenevre'de kritik ABD-Rusya zirvesi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz
Cenevre'de kritik ABD-Rusya zirvesi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz
Cenevre'de kritik ABD-Rusya zirvesi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz
Cenevre'de kritik ABD-Rusya zirvesi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz
Cenevre'de kritik ABD-Rusya zirvesi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz
Cenevre'de kritik ABD-Rusya zirvesi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz
Cenevre'de kritik ABD-Rusya zirvesi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz
Cenevre'de kritik ABD-Rusya zirvesi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz
Cenevre'de kritik ABD-Rusya zirvesi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz
Cenevre'de kritik ABD-Rusya zirvesi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Cenevre'de kritik ABD-Rusya zirvesi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz" - Son Dakika
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