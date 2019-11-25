Cenevre'de Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turu, 45 kişilik yazım kurulunun ilk oturumuyla başladı.

Komite'nin, 45 kişilik yazım kurulu üyeleri, ikinci turun ilk toplantısı için TSİ 12.00 sularında BM Cenevre Ofisi'ne geldi.

Heyetlerin kendi içlerinde yaptıkları toplantılardan sonra, TSİ 13.35'te BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığında ikinci turun ilk toplantısı başladı.

Çadır kampı saldırısı gündemde

Öte yandan Suriyeli muhaliflerin konakladıkları otelde dün akşam Pedersen ile bir araya geldiği ve rejimin İdlib'de sivillere yönelik saldırılarının süreci olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunduğu öğrenildi.

Muhalifler, İdlib'in kuzeyindeki Kah köyünde bulunan çadır kampına düzenlenen saldırı için Pedersen'e uluslararası bir soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

Ayrıca, muhalifler, görüşmede başta İdlib olmak üzere ülkedeki tüm sivillerin ve sivil altyapı tesislerin korunması gerektiğinin altını çizdi.

İlk tur toplantıları yoğun geçmişti

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, ilk tur toplantılarının ardından düzenlediği basın toplantısında, iyi bir başlangıç yaptıklarını ve görüşmelerin genel beklentiden daha iyi geçtiğini bildirmişti.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk turu, iki kademeli düzenlenmişti. 150 üyenin katılımıyla 30 Ekim'de başlayan ve 1 Kasım Cuma günü sona eren açılış toplantılarının ardından 45 kişilik yazım kurulu, 3-8 Kasım'da BM Cenevre Ofisi'nde yoğun müzakereler gerçekleştirmişti.

Komitenin yapısı

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere üç gruptan oluşuyor. Küçük yapı ise üç listeden seçilen 15'şer kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu gerekiyor.

Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması. Muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.