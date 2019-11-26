Son Dakika Haberleri: Cenevre'de Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri devam ediyor
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Cenevre'de Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri devam ediyor

6 saat önce

Heyetlerin toplantının yapılacağı binaya gelişi CENEVRE (AA) Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 2. tur görüşmeleri devam ediyor.

Heyetlerin toplantının yapılacağı binaya gelişi CENEVRE (AA) Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 2. tur görüşmeleri devam ediyor.

Cenevre'de Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri devam ediyor

Birleşmiş Milletler, Cenevre, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:42 Kaynak: AA
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