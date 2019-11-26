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Cenevre'de Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri devam ediyor
6 saat önce
Heyetlerin toplantının yapılacağı binaya gelişi CENEVRE (AA) Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 2. tur görüşmeleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:42 Kaynak: AA
Heyetlerin toplantının yapılacağı binaya gelişi CENEVRE (AA) Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 2. tur görüşmeleri devam ediyor.
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