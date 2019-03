Cenevre'de Tanıtılan Sıra Dışı Tasarıma Sahip 20 Mükemmel Otomobil

Her yıl Mart ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen ve otomobil dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Cenevre Otomobil Fuarı, bu yıl geçmiş yıllara göre oldukça fazla sayıda farklı otomobil tasarımını otomobil hayranlarıyla buluşturdu. Özellikle elektrikli ve konsept araçların öne çıktığı fuarda birçok üretici, sıra dışı tasarıma sahip araçlarıyla gelen ziyaretçileri adeta büyüledi.Audi, Nissan, KIA gibi dev otomobil markalarının yanı sıra; Ginetta, Koenigsegg, Hispano-Suiza gibi ülkemizde daha az bilinen üreticilerin de yer aldığı fuar, şimdiden yıllarca konuşulacak tasarımlarıyla hafızalara kazındı bile. İşte 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda karşımıza çıkan ve birbirinden sıra dışı tasarımlarıyla kendine hayran bırakan 20 otomobil.1. Aston Martin/ AM-RB 003:İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin'in Valkyrie'ye benzetilen yeni süper otomobili AM-RB 003, fuarın ilk günden beri en dikkat çeken araçlarından biri oldu. Turbo şarjlı hibrit V6 motoru, NASA onaylı aerodinamik sistemi ve harika tasarımıyla dikkat çeken aracın 2021'in sonlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor.2. Ginetta/ Akula:Bir diğer İngiliz otomobil üreticisi olan Ginetta'nın tanıttığı Akula isimli modeli, tamamen hız odaklı bir süper otomobil. Düşük ağırlığı, 6,0 litrelik V8 motoru ve 6 ileri şanzımanıyla dikkat çeken Akula, tasarımıyla da üstün özelliklerinin hakkını veriyor gibi görünüyor.3. KIA/ Imagine:Dış tasarımı kadar içiyle de dikkat çeken KIA'nın elektrikli konsept otomobili Imagine, ön panelinde tam 21 ekran barındırıyor. Kablosuz şarj edilebilen farklı bir elektrikli güç sistemine sahip olan Imagine'ın seri üretime alınıp alınmayacağı ise henüz bilinmiyor.4. Hispano-Suiza/ Carmen:2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nın en özel araçlarından biri olan Carmen, geçmişteki Hispano-Suiza araçların tasarımını günümüz teknolojisiyle harmanlıyor. Yalnızca 19 adet üretilecek bu elektrikli otomobil; hafifliği ve toplamda 1.000 beygir gücündeki elektrikli motorlarıyla öne çıkıyor.5. Lamborghini/ Huracan Evo Spyder:Ürettiği olağanüstü spor otomobillerle tanıdığımız Lamborghini, sergilediği araçlarla 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nın en başarılı üreticilerinden biri olarak gösteriliyor. 5,2 litrelik 640 beygir gücündeki V10 motoruyla dikkat çeken Huracan Evo Spyder da Lamborghini'nin bu fuarda sergilediği araçlardan biri. İlginç tasarımıyla öne çıkan Huracan Evo Spyder'ın 2019'un 2. çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor.6. Lagonda/ All-Terrain Concept:Aston Martin'in lüks otomobil markası Lagonda, Cenevre'de tanıttığı All-Terrain Concept isimli modeliyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Vision Concept'ten izler taşıyan elektrikli SUV, tasarımıyla kendine hayran bırakıyor. Şu an yalnızca konsept araç olarak tanıtılan All-Terrain Concept, 2022'den itibaren seri üretime alınabilir.7. Nissan/ IMQ Concept:Nissan IMx Concept serisinin yeni üyesi IMQ Concept, Cenevre'de en dikkat çeken otomobillerden biri. Gelecekten gelmiş gibi görünen bir tasarımla karşımıza çıkan konsept araç, hibrit bir güç sistemini bünyesinde barındırıyor. Şimdilik yalnızca konsept olduğu duyurulan araç, seri üretime alınması durumunda en çok satan SUV'lerden biri olabilir.8. Engler/ FF Superquad V10:Tasarım anlamında 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nın en ilginç aracı olan FF Superquad V10, gücünü adından da anlaşılacağı üzere çift turbo şarjlı bir V10 motordan alıyor. 850 kg ağırlığıyla hız odaklı bir otomobil olan araç, saatte 350 km hıza ulaşabiliyor. Slovakya menşeili Engler tarafından üretilen FF Superquad V10'un satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi henüz bilinmiyor.9. Pininfarina/ Battista:Otomotiv endüstrisinin dev şirketlerine tasarım desteği sağlayan Pininfarina, Cenevre'de kendi üretimi bir araçla karşımıza çıktı. Elektrikli motorlarıyla toplamda 1.874 beygir gücü üretebilen süper otomobil, saatte 350 km hıza ulaşabiliyor. Yalnızca 150 adet üretilecek bu özel aracın satış fiyatının 2 milyon dolar civarında olması bekleniyor.10. McLaren/ 720S Spider:Tasarımı tamamen MSO (McLaren Special Operations) tarafından yapılan 720S Spider, fuarın en dikkat çeken araçlarından biri. 3 farklı renkte özel boya kullanılarak tamamlanan ve toplamda 260 saat süren boyama işlemi, otomobilin aeorodinamik karakteristiğini yansıtıyor. Ağırlığı azaltmak karbon fiber malzeme kullanılarak üretilen 720S Spider'ın satış fiyatı ise henüz bilinmiyor.11. Mitsubishi/ Engelberg Tourer:Mitsubishi'nin Engelberg Tourer isimli hibrit SUV konsepti, Cenevre'de ilginç tasarımıyla karşımıza çıkan bir diğer araç. Adını İsviçre'de dağlık bir bölgeden alan Engelberg Tourer, tam dolu depoyla şarj ve yakıt ikmali olmadan 700 km'ye kadar geniş bir menzil sunuyor.12. Koenigsegg/ Jesko:İsveç merkezli otomobil üreticisi Koenigsegg'in Cenevre'de tanıttığı Jesko isimli modeli, hem performansıyla hem de tasarımıyla dikkat çekiyor. 5,0 litrelik 1.600 beygir gücündeki V8 motoruyla öne çıkan Jesko, 3 milyon dolardan satışa çıkarılacak.13. Subaru/ Viziv Adrenaline:Adını Subaru'nun "Vision for Innovation" sloganının kısaltmasından alan Viziv Adrenaline, şirketin "bolder" tasarım felsefesiyle üretilmiş ilk aracı. Teknik detayları henüz açıklanmayan konsept araç, oldukça dikkat çekici bir tasarıma sahip.14. Piech/ Mark Zero:Çekya merkezli yeni kurulan Piech Automotive adlı şirketin yeni otomobili Mark Zero, Cenevre'de ziyaretçilerin beğenisini kazanan otomobillerden biri. Şıklığını sadelikten alan elektrikli otomobil, toplamda 400 beygir gücündeki iki elektrikli motoru sayesinde saatte 250 km hıza ulaşabiliyor. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde farklı modeller de tanıtacağını söyleyen Piech Automotive, Mark Zero'nun seri üretime ne zaman alınacağını ise açıklamadı.15. Bentley/ Continental GT Number 9:Bu yıl 100. yaşını kutlayan İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, fuarın en akılda kalan otomobillerinden biri olan Continental GT Number 9 ile geçmiş tasarımlarını yeni teknoloji ile birleştirip eşsiz bir araç sundu. Yalnızca 100 adet üretilecek olan bu özel otomobilin fiyatı ise henüz bilinmiyor.16. Lamborghini/ Aventador SVJ Roadster:Huracan Evo Spyder'dan sonra listemize Aventador SVJ Roadster ile giren Lamborghini, tasarım alanındaki başarısını adeta tescillediği bir fuar dönemi geçiriyor. Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken araç, 6,5 litrelik 770 beygir gücündeki V12 motoruyla saatte 350 km hıza ulaşabiliyor. Yalnızca 800 adet üretilecek olan Aventador SVJ Roadster'ın satış fiyatının yaklaşık 600 bin dolar olması bekleniyor.17. McLaren/ Speedtail:Daha önce saatte 400 km hıza ulaşacağı açıklanan Speedtail, fuarın en merak edilen araçlarından biri oldu. Cenevre'de Speedtail hakkında daha detaylı açıklama yapan McLaren, aracın toplamda 1.070 beygir gücü üretecek bir güç sistemine sahip olacağını açıkladı. Performans anlamında beklentilerin oldukça yüksek olduğu süper otomobili yollarda görebilmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor.18. Lexus/ LC Convertible:Daha önce Detroit Otomobil Fuarı'nda karşımıza çıkan LC Convertible'ın Avrupa lansmanını Cenevre'de gerçekleştiren Lexus, fuardaki iki aracıyla da ziyaretçilerden tam not aldı. Özellikle LC Super Coupe'nin üstü açılabilen versiyonu olarak karşımıza çıkan LC Convertible, şu an konsept bir araç olsa da yakın zamanda seri üretime alınabilir.19. Morgan/ Plus Six:1909 yılında kurulan Morgan Motor Company'nin geçmişte ürettiği klasik otomobillerini günümüze uyarlamasıyla ortaya çıkardığı yeni Plus Six modeli, fuarı ziyaret eden ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. 335 beygir gücündeki B58 motoru sayesinde saatte 265 km hıza ulaşabilen aracın 100 bin dolardan satışa çıkması bekleniyor.20. Bugatti/ La Voiture Noire:Dünyanın en pahalı otomobili olarak karşımıza çıkan Bugatti'nin yeni aracı La Voiture Noire, şüphesiz her yönüyle fuarın en dikkat çeken aracı oldu. 1936 ve 1938 yılları arasındaki Type 57 SC Atlantic modelinden izler taşıyan süper otomobil, 1.479 beygir gücündeki Chiron W16 motordan güç alıyor. 16,5 milyon euroya satılan aracı kimin satın aldığı ise henüz bilinmiyor.Cenevre'de tasarımıyla öne çıkan otomobilleri sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Sizin en beğendiğiniz tasarım hangisi oldu? Yanıtlarınızı yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Otomobiller hakkındaki paylaşımlarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın : )