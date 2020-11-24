Cenevre'deki Afganistan Konferansı'nda 2020'ye kadar 12 milyar dolar bağış taahhüt edildi - Son Dakika

Cenevre'deki Afganistan Konferansı'nda 2020'ye kadar 12 milyar dolar bağış taahhüt edildi

24.11.2020 23:01
Cenevre'deki Afganistan Konferansı'nda 2020'ye kadar 12 milyar dolar bağış taahhüt edildi, System.String[]

Cenevre'de düzenlenen 2020 Uluslararası Afganistan Konferansı'nda, donör ülke ve uluslararası kuruluşlardan 2021-2024 yıllarını kapsayan dönemde Afganistan'a kalkınma yardımı olarak 12 milyar dolar bağış sözü verildi.

Cenevre'de düzenlenen 2020 Uluslararası Afganistan Konferansı'nda, donör ülke ve uluslararası kuruluşlardan 2021-2024 yıllarını kapsayan dönemde Afganistan'a kalkınma yardımı olarak 12 milyar dolar bağış sözü verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, BM, Afganistan ve Finlandiya'nın ev sahipliğinde dün başlayan "2020 Uluslararası Afganistan Konferansı" sona erdi.

Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Skinnari, Konferansın ardından düzenlenen basın toplantısında, ülkelerin ve uluslararası kuruluşların Afganistan'a 2021 yılından itibaren 4 yıl için 12 milyar dolarlık kalkınma desteği sözü verdiğini duyurdu.

Skinnari, Afganistan hükümeti ve ortaklarının söz konusu destek için demokrasi ve hukukun üstünlüğüne saygı, insan hakları ve cinsiyet eşitliği gibi konularda iş birliği için söz verdiğini aktardı.

Kalkınma yardımının ülkede "barış ve iyi yönetim" ön şartıyla yapılacağını belirten Skinnari, Afganistan hükümetinin yolsuzlukla mücadele tedbirlerine özel dikkat göstereceğini kaydetti.

Şiddetin azaltılması ve ateşkes sağlanması şartı

BM Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons ise taahhüt edilen meblağın "serbestçe gelmediğine" vurgu yaparak, "Şiddetin azaltılması ve ateşkes sağlanması şartıyla geliyor." diye konuştu.

Lyons, bağış sözünün ayrıca, kadın hakları, azınlık hakları, etnik haklar, basın özgürlüğü ve dini hakların güvenceye alınması ve yolsuzlukla mücadeleyi de kapsadığını ifade etti.

"Hedefimize ulaştık"

Konferansın eş başkanlarından Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar da "Konferansın başarıya ulaşmasından son derece memnuniyet duyuyoruz. Hedefimize ulaştık. Eşsiz bir konferanstı." dedi.

Atmar, Taliban'a bir kez daha ateşkes çağrısında bulunarak, "Taliban, tüm dünyanın taleplerini dinlemelidir. Taliban bu soruna askeri bir çözüm olmadığını biliyor. Bu savaştan kimse galip çıkmayacak, barışçıl bir siyasi çözüm olması durumunda ise herkes kazanacak." diye konuştu.

Taliban'ın barışı kabul etmeyip çatışmalara devam etmesi halinde ülkesinin gelecek 4 yılda kalkınma yardımından mahrum kalacağına işaret eden Atmar, böyle bir durumda Taliban'ın Afgan halkına bu yardımları neden reddettiklerini açıklamak zorunda kalacağını vurguladı.

Atmar, Taliban'a bu fırsatı iyi kullanması çağrısında bulundu.

" Doha'daki Afganistan heyeti Kabile döndü"

Katar'ın başkenti Doha'da, Taliban ile Afganistan heyeti arasında devam eden barış müzakereleriyle ilgili bir soruyu cevaplayan Atmar, müzakerelerin yasal temeli olan usul kurallarında Taliban ile farklı düştüklerini söyledi.

Atmar, Doha'daki görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini fakat "kendi heyetlerinin istişare için başkent Kabil'e döndüğünü" söyledi.

Müzakere heyeti başkanıyla telefonda görüştüğünü aktaran Atmar, barış görüşmelerinin bir an evvel yeniden başlamasını umduklarını sözlerine ekledi.

2016'da 15,2 milyar dolar bağış sözü verilmişti

Afganistan'ın kalkınmasını desteklemek için her 4 yılda bir düzenlenen uluslararası konferansa yaklaşık 70 ülke ve uluslararası sivil toplum kuruluşları katıldı.

Avrupa Birliği (AB), Afganistan'a toplam 1,2 milyar avroluk yardım taahhüdünde bulunurken, Kanada da 270 milyon dolarlık bağış sözü verdi.

Brüksel'de 2016'da düzenlenen konferansta 2020'ye kadar Afganistan için 15,2 milyar dolar bağış taahhüt edilmişti.

Birleşmiş Milletler, Afganistan, Taliban, Cenevre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cenevre'deki Afganistan Konferansı'nda 2020'ye kadar 12 milyar dolar bağış taahhüt edildi - Son Dakika


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