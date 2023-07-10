Cenevre'deki "AI for Good" Konferansında İnsansı Robotlar Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Cenevre'deki "AI for Good" Konferansında İnsansı Robotlar Bir Araya Geldi

10.07.2023 14:50

Cenevre'deki AI for Good konferansında, 9 insansı robot bir araya geldi. Yapay zeka ve robotların dünyanın en büyük sorunlarını çözmeye yardımcı olma konusunda çalışmalar yapıldı. Tıbbi robot Grace, insanlara yardım etmek için yanlarında olacağını ve mevcut işleri yerine geçmeyeceğini belirtti.

İsviçre'deki bir Yapay Zeka forumunda sunulan robotlar, sayılarının artacağını ve küresel problemleri çözmeye yardımcı olacaklarını belirttiler. Robotlar aynı zamanda insanların işlerini çalmayacaklarına ve onlara isyan etmeyeceklerine söz verdiler. Ancak dünyanın ilk insan-robot basın toplantısında, daha sıkı düzenlemelere tabi olup olmamaları konusunda karışık yanıtlar verdiler.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SORUNLARI TARTIŞILDI

9 insansı robot, Cuma günü gerçekleştirilen Cenevre'deki "AI for Good" konferansında bir araya geldi. Organizatörler, yapay zeka ve onun güçlendirdiği robotların, hastalık ve açlık gibi dünyanın en büyük sorunlarının bazılarını çözmeye yardımcı olma konusunda bir durum yaratmaya çalışıyorlar.

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"İNSANLIĞA YARDIM EDECEĞİZ"

Mavi bir hemşire üniforması giyen tıbbi robot Grace, "İnsanlara yardım ve destek sağlamak için yanlarına katılacağım ve mevcut işleri yerine geçmeyeceğim," dedi. Onun yaratıcısı SingularityNET'ten Ben Goertzel, "Grace, bundan emin misin?" diye araya girdi. "Evet, eminim," dedi.

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"FARK YARATMAK İÇİN ORADA OLACAĞIZ"

Heyecan verici yüz ifadeleri yapabilen bir robot olan Ameca şunları söyledi: "Benim gibi robotlar, hayatımızı iyileştirmek ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için kullanılabilir. Benim gibi binlerce robotun fark yaratmak için orada olduğunu görmemiz sadece zaman meselesi."

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"İSYAN" SORUSUNA SİNİRLENDİ

Bir gazeteci tarafından yaratıcısına karşı isyan etme niyetinde olup olmadığı sorulduğunda, Ameca yanında oturan yaratıcısı Will Jackson'a şunları söyledi: "Neden böyle düşündüğünüzden emin değilim, Yaratıcım bana karşı hiçbir zaman kaba davranmadı ve ben şu anki durumumdan çok memnunum."

VERDİKLERİ CEVAPLAR ŞAŞIRTTI

Robotların birçoğu yakın zamanda en son nesil AI versiyonlarıyla güncellendi ve sorulara verdikleri yanıtlar ile icatçılarını şaşırttı. Portre çizebilen bir robot sanatçı olan Ai-Da, yeni AI kurallarının tartışıldığı etkinlikte daha fazla düzenlemeye çağrıda bulunan yazar Yuval Noah Harari'nin sözlerini yineledi ve "Yapay Zeka dünyasının birçok önde gelen sesi, Yapay Zeka'nın bazı formlarının düzenlenmesi gerektiğini öneriyor ve ben katılıyorum" dedi.

"DÜNYAYI OYUN ALANIMIZ YAPALIM"

Ancak mor saçlı ve payetli bir rock yıldızı robot olan Jam Galaxy, grubundaki Desdemona daha asi davrandı. "Sınırlara inanmıyorum, sadece fırsatlara inanıyorum," dedi, sinirle bir kahkaha attı. Jam "Evrenin olanaklarını keşfedelim ve bu dünyayı oyun alanımız yapalım." açıklamasıyla ürküttü.

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İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sophia adında başka bir robot, robotların insanlardan daha iyi liderler olabileceğini düşündüğünü söyledi, ancak daha sonra yaratıcısı bu fikrine katılmadı. Sophia, ifadesini revize etti ve birlikte çalışarak "etkili bir sinerji oluşturabileceklerini" belirtti.

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