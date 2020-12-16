Cenevre'deki "Libya Ekonomi Görüşmeleri" sona erdi - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen "Libya Ekonomi Görüşmeleri" sona erdi.

BM Libya Destek Misyonu'ndan (UNSMIL) yapılan açıklamaya göre, UNSMIL Temsilcisi Stephanie Williams'ın başkanlığında pazartesi başlayan görüşmeler, Mısır, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Berlin Konferansı'nın Libya Ekonomi Çalışma Grubu'nun eş başkanlığında yapıldı.

Görüşmeler, BM Cenevre Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirildi.

Libya Merkez Bankasının, Başkent Trablus merkezli tek resmi şubesi ile Halife Hafter kontrolünde doğudaki gayrimeşru şubesinin temsilcilerini bir araya getiren toplantılara, Dünya Bankası, Libya Petrol Kurumu (NOC) temsilcileri ve Libya Ekonomi Uzmanları Komitesi üyelerinin de katıldığı belirtildi.

Açıklamada, katılımcıların, "mevcut ekonomik durumun sürdürülemez olduğu ve Libya kurumlarının işlevsel birleşme yolunda adımlar atması, şeffaf bir şekilde çalışması ve insanların ihtiyaçlarına etkin bir şekilde karşılık verebilmeleri" hususunda hemfikir olduğu belirtildi.

Katılımcıların, Libya para birimine daha fazla istikrar sağlanması konusunda ve yolsuzlukla mücadelede öneriler sunduğu ifade edildi.

Libyalı tarafların, görüşmelerde ulusal bütçenin birleştirilmesi ve reformlar için bir takvim belirlenmesini de masaya yatırdığı aktarılan açıklamada, "Ulusal bütçeyi konsolide etme adımlarının ana hatlarını belirlemeyi kabul ettiler." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Libya'daki ekonomi, bankacılık, petrol ve finans sektöründen yetkililerin, ülkedeki ekonomik krize çare aramak için ocak ayında yeniden bir araya geleceği kaydedildi.

Cenevre'de, 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda, Libyalı taraflar arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.