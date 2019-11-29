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Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri rejimin tavrı nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı...
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde pazartesi başlayan Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin ikinci turu, Beşşar Esed rejimini temsil eden heyetin uzlaşmaz tavrı nedeniyle 45 kişilik yazım kurulu bir araya gelemeden sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:51 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde pazartesi başlayan Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin ikinci turu, Beşşar Esed rejimini temsil eden heyetin uzlaşmaz tavrı nedeniyle 45 kişilik yazım kurulu bir araya gelemeden sona erdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde pazartesi başlayan Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin ikinci turu, Beşşar Esed rejimini temsil eden heyetin uzlaşmaz tavrı nedeniyle 45 kişilik yazım kurulu bir araya gelemeden sona erdi.
Muhaliflerin Eş Başkanı Hadi el Bahra, görüşmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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