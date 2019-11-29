Son Dakika Haberleri: Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri rejimin tavrı nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı...
Son Dakika Güncel Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri rejimin tavrı nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı... - Son Dakika

Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri rejimin tavrı nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı...

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde pazartesi başlayan Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin ikinci turu, Beşşar Esed rejimini temsil eden heyetin uzlaşmaz tavrı nedeniyle 45 kişilik yazım kurulu bir araya gelemeden sona erdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde pazartesi başlayan Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin ikinci turu, Beşşar Esed rejimini temsil eden heyetin uzlaşmaz tavrı nedeniyle 45 kişilik yazım kurulu bir araya gelemeden sona erdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde pazartesi başlayan Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin ikinci turu, Beşşar Esed rejimini temsil eden heyetin uzlaşmaz tavrı nedeniyle 45 kişilik yazım kurulu bir araya gelemeden sona erdi.

Muhaliflerin Eş Başkanı Hadi el Bahra, görüşmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri rejimin tavrı nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı...

Birleşmiş Milletler, Cenevre, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:51 Kaynak: AA
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