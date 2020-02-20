Cenevre Otomobil Fuarı'na doğru - Son Dakika
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Cenevre Otomobil Fuarı'na doğru

6 saat önce

Renault, geleceğin mobilite vizyonunu ortaya koyan elektrikli konsept otomobili "Morphoz'un dünya prömiyerini Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirecek.

Cenevre Otomobil Fuarı'na doğru, System.String[]

Renault, geleceğin mobilite vizyonunu ortaya koyan elektrikli konsept otomobili "Morphoz'un dünya prömiyerini Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirecek.

Şirket açıklamasına göre, Renault, Dacia ve Alpine'in 3-4 Mart tarihlerinde yenilikleriyle Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki yerini alacağı bildirildi.

Açıklamaya göre, Morphoz'un yanı sıra yeni Twingo Z.E. ve yeni Megane Estate (SW) E-TECH Plug-in modellerinin de ilk gösteriminin Cenevre'de yapılacağı belirtildi. Her iki model de Renault'un elektrikli otomobil atağının yeni aşamasını simgeliyor.

Açıklamada, Dacia'nın da elektrikli modeli ile yeni bir devrim gerçekleştirdiği vurgulanırken, pazarın en ulaşılabilir yüzde 100 elektrikli otomobilinin dünya prömiyerini Cenevre'de gerçekleştireceği bildirildi. Dacia, aynı zamanda Avrupa'daki 15'inci yılını kutlamak için yeni ECO-G motorunu ve yıl dönümü özel serisini tanıtacak. Alpine ise, iki özel serisini ve Alpine A110 SportsX modelini tanıtacak.

Herkes için bugün ve yarın elektrikli mobilite

Renault, geleceğin mobilite vizyonunu ortaya koyan elektrikli konsept modeli Morphoz'un ilk gösterimini Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirecek. Müşterilerin ihtiyaçları, istekleri ve kullanımlarına göre kişiselleştirilmiş bir uyarlama içeren modüler Morphoz, gelecek yıllarda pazara sunacağı Renault'un yeni elektrikli model ailesine gönderme yapıyor.

Renault, Yeni Twingo Z.E'nin dünya prömiyeri dahil olmak üzere 8 modelden oluşan eksiksiz yüzde 100 elektrikli ürün gamı ile Cenevre Fuar'ındaki yerini alacak.

Elektrikli otomobilin öncü markası Renault, üç amiral modelinde E-TECH adını verdiği hibrit ve plug-in hibrit motorları ile ürün gamını elektrikleştirmeye devam ediyor. Clio, Captur ve Megane Estate (SW). Yeni Megane Estate (SW) E-TECH Plug-in, ilk kez Cenevre'de sergilenecek. Kangoo Z.E. Konsept, hafif ticari araç müşterilerinin beklentilerine karşılık vermek üzere gösterişli bir geri dönüş yapıyor. Şehir içi ve elektrikli show-car, 2020'de Kangoo ürün gamında yapılacak yeniliğin ipuçlarını taşıyor.

Dacia'dan pazardaki en ulaşılabilir yüzde 100 elektrikli şehir otomobili

Dacia, tarihinde yeni bir sayfa açarak elektrikli devrimini başlatıyor. Dacia, elektrikli araç pazarına giriyor, elektrikli mobilite konusunda Renault Grubu'nun 10 yıllık deneyiminin üzerine inşa edilen bir devrimle yüzde 100 elektrikli show-car'ını Cenevre'de tanıtacak. ECO-G adını verdiği LPG versiyonlarını, binek otomobil ürün gamının tamamında kullanan tek üretici olan Dacia, yeni Tce 100 ECO-G motorunu da Cenevre'de tanıtacak. Marka ayrıca Avrupa'daki 15. yılını kutlamak için "Yıl Dönümü" özel serisini sergiliyor.

Alpine'den iki özel seri

Alpine, bu yıl fuara geri dönüyor ve iki yeni özel serinin tanıtımıyla A110 ürün gamını genişletmeye devam edecek. Alpine ayrıca A110 SportsX modelini de fuarda sergileyecek. Alpine tasarım ve mühendislik ekiplerinin ortak çabasının sonucu olan model, A110'un ralli versiyonları ve 1973 Monte Carlo Ralli şampiyonu A110'dan ilham alıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:26 Kaynak: AA
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