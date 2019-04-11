Cenevre Üniversitesinde Türk Rüzgarı

İsviçre'de Cenevre Üniversitesinde düzenlenen "Global Village" isimli yarışmada, Cenevre Türk Öğrenci Derneğinin (AETG) açtığı stant 300 oy farkla birinciliği kazandı.

İsviçre'de Cenevre Üniversitesinde düzenlenen "Global Village" isimli yarışmada, Cenevre Türk Öğrenci Derneğinin (AETG) açtığı stant 300 oy farkla birinciliği kazandı.



Üniversitenin en büyük binası Uni-mail'da, Uluslararası Ticari Bilimler Ekonomi Öğrenciler Birliğinin (AIESEC) 10 yıldır yaptığı yarışmaya 20'ye yakın ülkeden öğrenci grupları katıldı.



Türk Hava Yollarının (THY) sponsor olduğu yarışmada, öğrenciler geldikleri ülkelerin geleneksel lezzetlerini, örf ve adetlerini binlerce ziyaretçiye sunma fırsatı buldu.



Yarışmada, Cenevre Türk Öğrenci Derneğinin standı 300 oy farkla birinciliği kazandı. En güzel yemek kategorisinde de yine Türk yemekleri birinciliğe layık görüldü. Derneğin standı geçen yıl yapılan oylamada da birinciliği almıştı.



"Kendileriyle gurur duyuyoruz"



Yarışmada Türk öğrencilere destek veren Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık ve konsolosluk çalışanları, standı ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.



Başkonsolos Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AETG'nin geçen yıl kurulduğunu ve Türk öğrencilerin ikinci kez güzel bir stant ile yarışmaya katıldığını söyledi.



Cenevre Üniversitesindeki etkiliğin İsviçre'de eğitim gören tüm Türk öğrenciler açısından örnek teşkil ettiğini vurgulayan Uyanık, "Kendileriyle gurur duyuyoruz. İlginin de gayet yüksek olduğunu görüyoruz." dedi.



"Şimdiden ülkelerini en iyi temsil eden diplomatlar"



Uyanık, yakında AETG'nin Cenevre Üniversitesine resmi akreditasyon sürecinin de tamamlanacağını belirterek, konsolosluk olarak Türk öğrencilere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.



Etkinliğe katılan öğrencilere övgüde bulunan Uyanık, "Onlar bizim geleceğimiz. Her biri eminim ileride hatta şimdiden ülkelerini en iyi temsil eden diplomatlar. Vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin ülkemizi en doğru, en iyi şekilde bulundukları ülkelerde temsil etmeleri ülkemizin imajı için çok önemli. Bu çabaların devamının gelmesini ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"En büyük ilgi Türk standına"



AETG Başkanı ve psikoloji bölümü öğrencisi Maide Karaca ise derneklerinin amacının Cenevre'de Türkçe konuşan öğrencileri bir araya getirmek, öğrencilere akademik kariyerlerinde yardımcı olmak ve özellikle de Türkiye'nin kültürel değerlerini ve dilini korumak ve tanıtmak olduğunu kaydetti.



Karaca, "Bu amaçlarımıza ulaşmak için derneğimiz çeşitli alanlarda faaliyetlerde bulunuyor. Bunların arasında tüm öğrencilere açık tanışmaya yönelik faaliyet ve etkinlikler, konferanslar, akademik seyahatler ve sanatsal gösteriler bulunuyor." dedi.



AETG'nin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan 40'tan fazla üyesinin bulunduğu bilgisini veren Karaca, "Global Village" yarışmasında en büyük ilginin kendi stantlarına gösterildiğini belirtti.



Karaca, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık'ın Türk standını ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti ise "Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Maddi manevi hep destek veriyorlar. Çok onur ve gurur duyuyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." şeklinde dile getirdi.



Karaca ayrıca, Batı İsviçre Türk Dernekleri Federasyonuna da kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.



Öte yandan, Başkonsolos Uyanık, Türk standının yanı sıra etkinliğin sponsoru olan THY ve Azerbaycan stantlarını da gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik kapsamında Azeri öğrencilerin dans gösterisi de büyük ilgi gördü.



1559 yılında kurulan Cenevre Üniversitesi, ülkenin en büyük ikinci üniversitesi olarak kabul ediliyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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