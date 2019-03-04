Cenevre Yangın Yeri: Kapının Önündekini Hayata Küstürecek 2019 Model 13 Yeni Otomobil

Hayallerde yer alan otomobillerin bir araya geldiği, her yılın en büyük otomotiv şovlarından birisi olan Cenevre Otomobil Fuarı, yine ses getirdi. Fuarda artık elektrikli araçların hakimiyeti dikkate değer bir noktaya geldi, benzinli araçların sayısında ciddi bir azalma yaşandı.Ağırlıklı olarak elektrikli otomobiller bulunsa da araçların güçleri, sesleri ve performansları benzinli rakiplerinden farksız değil. Ferrari, Bentley, Audi, Mercedes-Benz, Lamborghini, Polestar, Volkswagen ve daha nice üretici artık petrolden vazgeçti. 2019 model araçlar ise hala elektrikli araçlara ısınamayanları ikna edecek kadar iyi görünüyor.Ferrari 488 GTB modeli tarih oldu, yerini meşhur kırmızısıyla F8 Tributo aldı:Lamborghini Huracan Evo Spyder, süper araçlar sınıfında bu yıl bir diğer temsilci olacak:Aston Martin'in elektrikli SUV modeli Lagonda 2019:Volvo'nun yüksek performanslı SUV modeli Polestar 2. Amacı Tesla Model 3 ile rekabet etmek:Bu kadar SUV görmek yetmediyse Audi'nin oyuncağına da bakın. Karşınızda Q4 e-tron:Nissan'ın tamamen elektrikli IMQ adındaki SUV konsepti böyle görünüyor:Bu kadar hayalperestlik yeter, daha ulaşılabilir hedefler de Cenevre'de karşımıza çıktılar. Toyota Carolla GR bunlardan ilkiydi:Toyata'nın şovu, yeni GR Supa GT4 ile devam etti:Elektrikli SUV araçları konusunda Mercedes, konseptin ötesine geçip piyasaya süreceği GLC modelini tanıttı:Volkswagen'in elektrikli motorlara geçiş modellerinden birisi ise T-ROC R oldu:...ve tabii ki Touareg V8 TDI firmanın heybetli modellerinden birisi oldu:Bentley, önce modern çizgilere sahip Bentayga modelini sundu:...sonra klasik otomobilinin yeni versiyonu olan WO Edition Mulsanne ile geçmişe göz kırptı:Cenevre Otomobil Fuarı, 17 Mart 2019 Pazar gününe kadar devam edecek. Fuarın en dikkat çekici detaylarını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz, takipte kalın.