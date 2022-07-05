Çengelköy'de arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti... O anlar kamerada - Son Dakika
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Çengelköy'de arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti... O anlar kamerada

05.07.2022 14:14

Çengelköy'de arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti.

Çengelköy'de arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti... O anlar kamerada

İSTANBUL Çengelköy'de yolda arıza yapan İETT otobüsünü yolcular itti. Yolcuların güçlükle arızalanan İETT otobüsünü ittiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay öğle saatlerinde Çengelköy'de meydana geldi. İddiaya göre, güzergahında seyir halinde olan İETT otobüsü arızalanınca yolda kaldı. Motoru çalışmaya devam ettiği halde rampadan çıkamayan otobüs için yolcular harekete geçti. Bunun üzerine otobüsten inen yolcular hep birlikte İETT otobüsünü itmeye çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İETT otobüsüne yandan çarpan kamyonetin yan yattığı anlar kamerada İETT otobüsüne yandan çarpan kamyonetin yan yattığı anlar kamerada Manevra yapan İETT otobüsünde düşen yolcu bel kemiğini kırdı! O anlar saniye saniye kamerada Manevra yapan İETT otobüsünde düşen yolcu bel kemiğini kırdı! O anlar saniye saniye kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çengelköy'de arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çengelköy'de arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti... O anlar kamerada - Son Dakika
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