Son Dakika Haberleri: Çengelköy'de faciadan dönüldü...Kamyon şoförünün olay anını gülerek anlatması şaşkınlık yarattı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çengelköy'de faciadan dönüldü...Kamyon şoförünün olay anını gülerek anlatması şaşkınlık yarattı

2 saat önce

Çengelköy'de faciadan dönüldü.

Çengelköy'de faciadan dönüldü...Kamyon şoförünün olay anını gülerek anlatması şaşkınlık yarattı

Freni boşalan kamyon bahçe duvarına devrildi

İSTANBUL - Çengelköy'de iş makinası taşıyan bir kamyon freninin boşalması nedeniyle bahçe duvarına devrildi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza Güzeltepe Mahallesi Paşa sokakta 13: 00 sıralarında yaşandı. İş makinası taşıyan Selahattin Demirkıran yönetimindeki 34 VL 1867 plakalı kamyonun henüz bilinmeyen bir nedenle freni boşaldı. Sürücü Selahattin Demirkıran, sokak içerisinde daha fazla hasara neden olmamak için aracının direksiyonunu bir evin bahçe duvarına çevirerek olası bir faciayı önledi. Bahçe duvarına çarpan kamyon yan yatarken, kamyonun sürücüsü Demirkıran hafif şekilde yaralandı. Devrilen kamyonun yanında çocukların oynaması ise yürekleri ağza getirdi.

Yaşanan kazanın ardından polis olay yerine gelerek güvenlik önlemi alırken, kazanın şokunu yaşayan Demirkıran " Allah'a şükür iyiyim. Fren patlayınca mecburen buraya çevirdik, yatırdık aracı. Bir yere uçmasın dedim daha fazla hasar vermemek için buraya yatırdım. Tektim araçta. İş makinası taşıyorum" dedi.

Kamyonun ilerleyen saatlerde çekici yardımı ile kaldırıldığı öğrenildi.

Bahçe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuklarına içki içirdikleri için gözaltına alınan çift serbest bırakıldı
Kamerun'da parktan kaçan iki aslan 80 inek yedi Çocuğuna içki içirilen baba: Kızımın onlarla kalmasını istemiyorum Güzellik merkezinde 6 saat saçını yaptıran genç kadın, hesabı ödemeden kaçtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 00:04:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çengelköy'de faciadan dönüldü...Kamyon şoförünün olay anını gülerek anlatması şaşkınlık yarattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]