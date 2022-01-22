Son dakika: Çengelköy'de kentsel dönüşüm alanında yangın - Son Dakika

Çengelköy'de kentsel dönüşüm alanında yangın

İSTANBUL - Çengelköy'de kentsel dönüşüm alanında çıkan yangında bir binanın çatısı alev alev yandı.

İstanbul'un Çengelköy ilçesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Çatı katında oluşan yangında bina alev alev yandı. Sabah saatlerinde Çengelköy Mehmet Akif Ersoy mahallesi, Mehmet Akif Ersoy caddesinde meydana gelen yangında binanın çatı katı alev alev yandı. Kentsel dönüşüm için boşaltılan 3 katlı binada meydana gelen yangında çevre ilçelerden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için uğraş verdi. Henüz nedeni belirlenemeyen nedenle çıkan yangında ölen ve yaralı olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri asayişi sağlarken, yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangına şahit olan çevre sakini Abdülkadir Yılmazer ' Evet belirsiz şu an nedeni, bu binaya insanlar girip çıkıyor, uyuşturucu madde kullananlar girip çıkıyor. Her şey olabilir yani içeride şu an birisi de yanıyor olabilir her şey olabilir şu an. Isınmak içinde yakmış olabilirler. Çok şükür itfaiye hemen yetişti yangını söndürüyorlar şu an'dedi.