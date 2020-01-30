Çengelköy'de metruk evde yangın - Son Dakika
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Çengelköy'de metruk evde yangın

6 saat önce

ÜSKÜDAR Çengelköy Mahallesi'nde metruk bir evde yangın çıktı.

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ÜSKÜDAR Çengelköy Mahallesi'nde metruk bir evde yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle olay yerine çok sayıda İtfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Çengelköy Mahallesi Orhan Seyfi Orhon Caddesi Sağlık Sokak'ta saat 17.00 sıralarında metruk bir evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken dumanlar gökyüzüne yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Evin daha önceden boşaltıldığı öğrenilirken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.


- İstanbul
İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:01 Kaynak: DHA
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