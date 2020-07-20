ÇENGELKÖY'DE TARİHİ ÇEŞME YERİNDEN KALDIRILDI - Son Dakika

ÇENGELKÖY'DE TARİHİ ÇEŞME YERİNDEN KALDIRILDI

Üsküdar Çengelköy'de tarihi Bekir Efendi Çeşmesi yaya ve araç trafiğini aksattığı gerekçesiyle İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararı doğrultusunda yerinden kaldırıldı.

Üsküdar Çengelköy'de tarihi Bekir Efendi Çeşmesi yaya ve araç trafiğini aksattığı gerekçesiyle İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararı doğrultusunda yerinden kaldırıldı. Yaklaşık 200 yıllık tarihi çeşmenin yerleştireceği Çengelköy Havuzbaşı Parkı'nda ekipler çalışma başlattı.

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Tarihi Bekir Efendi Çeşmesi yaklaşık 40 yıl önce bulunduğu parktan alınarak Üsküdar Çengelköy 'deki Güzeltepe Caddesi'ne taşınmıştı. Zaman içinde nüfus arttı ve çeşmenin çevresine dükkanlar açıldı. Yaya trafiğini aksattığı ve tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle tarihi çeşmenin bulunduğu yerden tekrar kaldırılmasıyla ilgili talepler oluştu. İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, 21.03.2018 tarihinde Bekir Efendi Çeşmesi'nin bulunduğu yerden kaldırılarak başka yere konulmasına karar verdi. Tarihi çeşmenin yerinden kaldırılması tartışmalara neden oldu. Bazı vatandaşlar çeşmenin kaldırılmasının kaldırımda yürüyenler açısından iyi bir karar olduğunu belirtirken, bazıları tarihi çeşmenin yerinde kalması gerektiğini savundu. Üsküdar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bir hafta önce kaldırılan tarihi çeşme, Çengelköy'de bulunan Havuzbaşı Parkı'na konulacak. Çeşmenin yeni yerinde ekipler çalışmalara başladı. Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, amacın yaya trafiğini rahatlatmak ve tarihi çeşmeyi korumak olduğu ifade edildi.

"YAYALAR ARTIK DAHA RAHAT GEÇECEK"

Esnaf Hikmet Kireççi, "Çeşmenin tarihi özelliği var. 200 yıllık bir geçmişi var. 39 sene evvel buraya getirilmiş. Arka deposu zaten işlem görmüyor. Çengelköy halkı illaki çeşmesini, tarihini koruyacak. Biz de esnaf olarak koruyacağız. Ama oradan geçen insanlar çeşmenin içine çöp atıyorlar. 5 senedir akmayan bir çeşme. Esnaf olarak ricada bulunduk. Bizim önümüzün açılması ya da açılmaması önemli değil. Tarihi eser uzmanları geldiler tek tek noktaları işaretlediler. Tek parça halinde alındı. Kaldırılma nedeni hem görsel hem de verilen zarar. Mesela alkol içiyorlar kutusunu buraya atıyorlar. Arkasında bir moloz yığını vardı. 10 günde moloz temizlendi, bir günde tarihi eser kaldırıldı. Kaldırılması benim yararıma değil, Çengelköy'ün de zararına değil. Yayalar artık daha rahat geçecek" diye konuştu.

"BİR SABAH KALKIYORUM VE ÇEŞME YERİNDE YOK"

Çengelköy'de yaşayan bir vatandaş ise tarihi çeşmenin yerinde kalması gerektiğini söyledi. Bu kişi, "Ben de şu an fark ettim. Anlam veremiyorum. 30 yıldır buralıyım. Bir sabah kalkıyorum ve çeşme yerinde yok. Burada bir inşaat var gibiydi. Amaç çeşmenin yerinden kaldırılmasıymış" ifadelerini kullandı.

- İstanbul
İstanbul, Üsküdar, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 17:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇENGELKÖY'DE TARİHİ ÇEŞME YERİNDEN KALDIRILDI - Son Dakika
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