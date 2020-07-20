ÇENGELKÖY'DE TARİHİ ÇEŞME YERİNDEN KALDIRILDI - Son Dakika

Üsküdar Çengelköy'de tarihi Bekir Efendi Çeşmesi yaya ve araç trafiğini aksattığı gerekçesiyle İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararı doğrultusunda yerinden kaldırıldı. Yaklaşık 200 yıllık tarihi çeşmenin yerleştireceği Çengelköy Havuzbaşı Parkı'nda ekipler çalışma başlattı.
"YAYALAR ARTIK DAHA RAHAT GEÇECEK"Esnaf Hikmet Kireççi, "Çeşmenin tarihi özelliği var. 200 yıllık bir geçmişi var. 39 sene evvel buraya getirilmiş. Arka deposu zaten işlem görmüyor. Çengelköy halkı illaki çeşmesini, tarihini koruyacak. Biz de esnaf olarak koruyacağız. Ama oradan geçen insanlar çeşmenin içine çöp atıyorlar. 5 senedir akmayan bir çeşme. Esnaf olarak ricada bulunduk. Bizim önümüzün açılması ya da açılmaması önemli değil. Tarihi eser uzmanları geldiler tek tek noktaları işaretlediler. Tek parça halinde alındı. Kaldırılma nedeni hem görsel hem de verilen zarar. Mesela alkol içiyorlar kutusunu buraya atıyorlar. Arkasında bir moloz yığını vardı. 10 günde moloz temizlendi, bir günde tarihi eser kaldırıldı. Kaldırılması benim yararıma değil, Çengelköy'ün de zararına değil. Yayalar artık daha rahat geçecek" diye konuştu.
"BİR SABAH KALKIYORUM VE ÇEŞME YERİNDE YOK"
Çengelköy'de yaşayan bir vatandaş ise tarihi çeşmenin yerinde kalması gerektiğini söyledi. Bu kişi, "Ben de şu an fark ettim. Anlam veremiyorum. 30 yıldır buralıyım. Bir sabah kalkıyorum ve çeşme yerinde yok. Burada bir inşaat var gibiydi. Amaç çeşmenin yerinden kaldırılmasıymış" ifadelerini kullandı.- İstanbul