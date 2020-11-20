Çengelköyspor yöneticileri herkesi şaşırttı - Son Dakika

Çengelköyspor yöneticileri herkesi şaşırttı

20.11.2020 09:48
Çengelköyspor yöneticileri herkesi şaşırttı, System.String[]

Nazilli Belediyespor-Çengelköyspor karşılaşmasında ve maç sonunda Çengelköyspor yöneticileri herkesi şaşırttı.

Nazilli Belediyespor-Çengelköyspor karşılaşmasında ve maç sonunda Çengelköyspor yöneticileri herkesi şaşırttı. Takımın yöneticileri olumsuz hal ve tavırlarına kameralara karşı da sürdürdü.

Nazilli Belediyespor- Çengelköyspor karşılaşmasında rakip takım yöneticileri, Fair Play'e yakışmayan hareketlerde bulundu. Maç boyunca siyah-beyazlı yöneticilerle tartışan deplasman ekibi seyircilerini polis, protokol tribününden sağ kapalı tribüne aldı. Maç sonunda 2-0'lık yenilgiyi hazmedemeyen Çengelköylü futbolseverler, hem federasyon temsilcilerine hem de gazetecilere küfürler yağdırdı. Basın mensuplarına hareket çeken yöneticiler, futbola yakışmayan hareketler sergiledi.

Maç sonunda açıklamada bulunan Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Soner Yelkovan, "Biz de gidiyoruz deplasmana ancak bunları yapmıyoruz. Bu şekilde agresif davranmasını anlayamadık. İstanbul'a gelin şuraya gelin buraya gelin diyorlar. Bu bir spor hareketleri yakıştıramadık" dedi. - AYDIN

Çengelköyspor yöneticileri herkesi şaşırttı
Çengelköyspor yöneticileri herkesi şaşırttı
Çengelköyspor yöneticileri herkesi şaşırttı
Çengelköyspor yöneticileri herkesi şaşırttı

Protokol, Nazilli, Polis, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çengelköyspor yöneticileri herkesi şaşırttı - Son Dakika Spor


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