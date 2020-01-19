Cengiz attı, Roma kazandı

İtalya Serie A'nın 20'nci haftasında Roma, deplasmanda Genoa'yı 3-1 mağlup ederken milli oyuncu Cengiz Ünder, takımının ilk golünü kaydetti.

İtalya Serie A'nın 20'nci haftasında Roma, Genoa'ya konuk oldu. Deplasman ekibi 5'inci dakikada milli oyuncu Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçti. 44'üncü dakikada Biraschi'nin kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkartan Roma, 45'inci dakikada Pandev'in golüne engel olamayınca ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. 74'üncü dakikada Dzeko'nun golüyle farkı yeniden 2'ye yükselten Roma, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Roma'da Cengiz Ünder, 88 dakika oyunda kalırken yerini Bruno Peres'e bıraktı. Bir diğer milli oyuncu Mert Çetin ise 84'üncü dakikada Davide Santon'un yerine oyuna dahil oldu.Bu sonuçla ligde iki maçlık mağlubiyet serisine son veren Roma, puanını 38'e yükseltti. Genoa ise 14 puanda kaldı.