Cengiz attı, Roma kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Cengiz attı, Roma kazandı - Son Dakika Spor

Cengiz attı, Roma kazandı

6 saat önce

İtalya Serie A'nın 20'nci haftasında Roma, deplasmanda Genoa'yı 3-1 mağlup ederken milli oyuncu Cengiz Ünder, takımının ilk golünü kaydetti.

Cengiz attı, Roma kazandı, System.String[]

İtalya Serie A'nın 20'nci haftasında Roma, deplasmanda Genoa'yı 3-1 mağlup ederken milli oyuncu Cengiz Ünder, takımının ilk golünü kaydetti.

İtalya Serie A'nın 20'nci haftasında Roma, Genoa'ya konuk oldu. Deplasman ekibi 5'inci dakikada milli oyuncu Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçti. 44'üncü dakikada Biraschi'nin kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkartan Roma, 45'inci dakikada Pandev'in golüne engel olamayınca ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. 74'üncü dakikada Dzeko'nun golüyle farkı yeniden 2'ye yükselten Roma, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Roma'da Cengiz Ünder, 88 dakika oyunda kalırken yerini Bruno Peres'e bıraktı. Bir diğer milli oyuncu Mert Çetin ise 84'üncü dakikada Davide Santon'un yerine oyuna dahil oldu.Bu sonuçla ligde iki maçlık mağlubiyet serisine son veren Roma, puanını 38'e yükseltti. Genoa ise 14 puanda kaldı.


İtalya Serie A, Cengiz Ünder, Roma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:02 Kaynak: DHA
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