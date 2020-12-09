Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issık Göl Forumu 11 Aralık'ta Bişkek'te toplanacak - Son Dakika

Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issık Göl Forumu 11 Aralık'ta Bişkek'te toplanacak

09.12.2020 10:23
Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issık Göl Forumu 11 Aralık'ta Bişkek'te toplanacak, System.String[]

Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issık Göl Forumu 11 Aralık Perşembe günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te toplanacak.

Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issık Göl Forumu 11 Aralık Perşembe günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te toplanacak.

Doğu ile Batı Arasında Anadolu Kültür Projeleri Platformu ve Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu Derneği iş birliğiyle dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov anısına toplanacak forum, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle düzenlenecek.

???????Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamındaki önlemlere uygun hazırlanan forum, Aytmatov'un doğum günü ve vefat günü esas alınarak iki bölüm ve dört oturumda Bişkek ve Ankara'da toplanacak.

"Devlet ve Siyaset Adamı Cengiz Aytmatov" temasıyla düzenlenecek forumun açılış oturumu 11 Aralık 2020'de Bişkek'te, 2'nci ve 3'üncü oturum ile kapanış oturumu 9-10 Haziran 2021 tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Doğu Batı Arasında Anadolu Kültür Projeleri Platformu Koordinatörü Ömer Erdoğan, foruma ilişkin yaptığı açıklamada, 12 Aralık'ın Aymatov'un doğum günü olduğunu anımsatarak, "Bizler 11 Aralık'ta Aytmatov'un manevi huzurunda, emanet bıraktığı mirasını ihya ederken, öte yandan Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issık Göl Forumu'nun Açılış Oturumu'nu gerçekleştirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Açılış konuşmasını kendisinin yapacağını ve bu bölümün yarı çevrim içi gerçekleşeceğini aktaran Erdoğan, açılış oturumuna Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Maarif Vakfı Mütevelli Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'in çevrim içi katılacağını bildirdi.

Erdoğan, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Eski Başbakan Yardımcısı Cumagul Saadanbekov, Kırgızistan Cengiz Aytmatov Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdıldacan Akmatalıyev, Cengiz Aytmatov Müzesi Müdürü Eldar Aytmatova ve Cengiz Aytmatov Issık Göl Forumu Genel Sekreteri Gazeteci Assol Moldokmatova'nın Bişkek'teki programa katılarak sunumlarını yapacağını ifade etti.

Ömer Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah onu sonsuzluğa uğurladığımız tarih olan 10 Haziran'da, dünyadan, sahasında uzman akademisyen, sanat tarihçisi ve sanatçı kişilerin geniş katılımıyla diğer üç oturumu Ankara'da gerçekleştireceğiz. 9-10 Haziran 2021'de gerçekleşecek Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issık Göl Forumu'nun ikinci bölümü de yüksek düzeyde temsil ile icra edilecektir. Uluslararası 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Issık Göl forumlarına teveccüh göstermiş ulusların devlet başkanlarının ve siyasi temsilcilerinin de davet edileceği çok oturumlu, çok uluslu Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issık Göl Forumu Ankara oturumunda 'Devlet ve siyaset adamı Cengiz Aytmatov' konusu tartışılmaya devam edecek ve sonuç raporu kitap olarak yayımlanacak."

-Issık Göl Forumu'nun tarihçesi

Issık Göl Forumu'nun ilk toplantısı 1986 yılının Ekim ayında büyük yazar Cengiz Aytmatov'un kendi seçtiği dostlarını Sovyetler Birliği'nin başkenti Moskova'ya davetiyle yapıldı. Moskova görüşmelerinden sonra, eski adı Frunze olan Bişkek'te toplantılara devam edildi ardından Issık Gölü kıyısında bir araya gelindi. Bu toplantının katılımcıları arasında Amerikalı yazarlar Arthur Miller, James Baldwin, Alvin Toffler, İngiliz yazar ve oyuncu Peter Ustinov, Fransız yazar Claude Simon, Habeşli ressam Afewerk Tekle, UNESCO temsilcisi Federico Mayor, İtalyan bilim adamı Augusto Forti, Türkiye'den Yaşar Kemal ile Zülfü Livaneli de yer aldı. ?

2. Issık Göl Forumu 1997 yılının Temmuz ayında Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'te toplandı. Bu zirvede ise dünya siyasetine yön veren isimlerin yanı sıra dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de yer aldı. Toplantıda Zülfü Livaneli hem konuşma yaptı hem de 2 oturumu yönetti. ?

TÜRKSOY tarafından Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90'ıncı yılı dolayısıyla "Anma Yılı" ilan edilen 2018'de Issık Göl Forumu'nun üçüncüsü yapıldı. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki toplantıda Issık Göl Forumu'nun adının "Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu" olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Açılış konuşmasını eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un yaptığı zirveye, TÜRKSOY Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov ile 25 ülkeden 155 entelektüel iştirak etti.

Cengiz Aytmatov, Kırgızistan, Aralık, Bişkek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issık Göl Forumu 11 Aralık'ta Bişkek'te toplanacak - Son Dakika


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