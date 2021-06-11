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"Cengiz Aytmatov'un hiç bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmak istiyoruz" - Son Dakika

"Cengiz Aytmatov'un hiç bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmak istiyoruz"

11.06.2021 11:26

Cengiz Aytmatov'un tek çatı altında toplanan tüm eserleri hakkında bilgi veren Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, "Bu kadar iyi bildiğimiz bir yazarın aslında hiç bilmediğimiz yönlerini olduğunu gördük.

Cengiz Aytmatov'un tek çatı altında toplanan tüm eserleri hakkında bilgi veren Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, "Bu kadar iyi bildiğimiz bir yazarın aslında hiç bilmediğimiz yönlerini olduğunu gördük. Aytmatov'un hiç bilinmeyen, henüz dilimize aktarılmamış başka eserleri, hatta çocuk kitapları bile var. Biz bu eserleri de tek çatı altında toplayıp yayınlamak istiyoruz" diye konuştu.

Kırgız edebiyatının dünyaya açılan kapısı, bozkırın kalemi Cengiz Aytmatov'un tüm eserleri Ketebe Yayınları etiketiyle raflardaki yerini almıştı. Ketebe Yayınları Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, Aytmatov imzalı, kitaplaşmamış çok fazla metin olduğunu belirterek bu eserleri bir araya getirip Mehmet Özgül ve bu nitelikte başka çevirmenlerin çevirileriyle yayınlamak istediklerini söyledi.

Furkan Çalışkan, yayınevi olarak külliyat yayınlamaya önem verdiklerini ifade ederek, "Külliyat dediğimizde anladığımız şey, bir yazarın ve düşünce adamının tüm eserleriyle, tüm serüvenini okura sunmaktır. Mümkünse yazdığı bütün metinleri özgün dilinden Türkçeye kazandırmaktır. Bunu Cengiz Aytmatov için de yapıyoruz. Aytmatov, Türk okuyucuların yıllardır sevdiği, okuduğu ve benimsediği bir yazardır. Özellikle insanların ilk okuma tecrübelerinde karşılaşıp bir daha hayatta bırakamadıkları, unutamadıkları yazardır." dedi.

"OKURLAR BÜTÜN YAZARLIK SERÜVENİNİ GÖRECEK"

Aytmatov gibi çok sevilen ve bilinen bir yazarın dahi Türkçede bütün eserlerinin olmamasına karşın, yayın dünyasına ve okura hizmet sunmak istediklerini ifade eden Furkan Çalışkan, "Okurlarımız Cengiz Aytmatov'un bütün yazarlık serüvenini görebilecekler. Bütün denemelerini, öyküleri, romanları, eleştirel metinleri ve çocuk kitapları dahil tüm eserlerine ulaşılabilecek" dedi.

Türkiye'de Aytmatov'un çok fazla sevildiğini ifade eden Çalışkan, Türkiye'nin kültürel olarak Aytmatov'a çok fazla yakın hissettiğini söyledi. Çalışkan, "Cengiz Aytmatov'un kitaplarının ana karakterlerinden biri doğadır. Bazen deniz, bozkır, at onun kitaplarında karakter olur. O yüzden Cengiz Aytmatov'un tabiatla kurduğu ilişki, tasvirin, betimlemenin ve dekorun çok ötesindedir. Yazarda ilk dikkat çeken özelliklerden birisi de budur" diye konuştu.

"AYTMATOV, ORTAK İNSANLIK HİKAYESİNİN YAZARIDIR"

Cengiz Aytmatov'un ortak insanlık hikayesi yazarı olduğunu belirten Furkan Çalışkan son olarak şunları söyledi:

"Onun eserlerinde yer alan bir aşk hikayesi bozkırda geçse bile Fransa'da karşılık bulabilir. Romanlarındaki karakterler dünyanın her yerinde aynıdır. Onun eserlerindeki insanlar her yerde aynıdır. Bu ortak temalar ve ortak hikayelerin özünü yakaladığı için Cengiz Aytmatov, uluslararası boyuta ulaşmıştır."


Cengiz Aytmatov'un hiç bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmak istiyoruz
Cengiz Aytmatov'un hiç bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmak istiyoruz

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Cengiz Aytmatov'un hiç bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmak istiyoruz' - Son Dakika


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