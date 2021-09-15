"Cengiz Başkan sayesinde sağlıklı suya kavuştuk" - Son Dakika

Yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Abdullah Doru, "Cengiz Başkan sayesinde sağlıklı suya kavuştuk" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarında bakım-onarım ve revizyon çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gördes ilçesine bağlı Oğulduruk Mahallesinde de içme suyu deposunun tadilatı yapıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında içme suyu deposunun içi fayans ile döşenerek, yalıtım sistemi ile birlikte kayıp kaçaklara son verildi. Manevra odaları da yenilenen deponun sıvası ve boya işi de yapıldı. Depoların güvenlikleri de üst düzeyde tutularak etrafları himaye çiti ile çevrilerek dışarıdan herhangi bir müdahalenin önüne geçildi.

Muhtar Doru'dan Başkan Ergün'e teşekkür

Mahallelerinde sağlıklı suya kavuştuklarını ifade eden Oğulduruk Mahalle Muhtarı Abdullah Doru, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'den Allah razı olsun. Sayesinde mahallemiz sağlıklı suya kavuştu. İçme suyu konusunda depomuzda kayıp kaçak sıkıntısı yaşıyorduk. Yaptığımız görüşmeler neticesinde kısa bir süre içerisinde ekipler gerekli incelemeleri yaparak sıkıntımıza son verdiler. Tüm mahalleli ve şahsım adına hizmetlerinden ötürü Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.