Üye Girişi
"Cengiz Başkan sayesinde sağlıklı suya kavuştuk" - Son Dakika

"Cengiz Başkan sayesinde sağlıklı suya kavuştuk"

15.09.2021 16:13

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Oğulduruk Mahallesinde içme suyu deposunun bakım onarımını gerçekleştirerek vatandaşlara daha sağlıklı bir sistem üzerinden su ulaşmasını sağladı.

Yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Abdullah Doru, "Cengiz Başkan sayesinde sağlıklı suya kavuştuk" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarında bakım-onarım ve revizyon çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gördes ilçesine bağlı Oğulduruk Mahallesinde de içme suyu deposunun tadilatı yapıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında içme suyu deposunun içi fayans ile döşenerek, yalıtım sistemi ile birlikte kayıp kaçaklara son verildi. Manevra odaları da yenilenen deponun sıvası ve boya işi de yapıldı. Depoların güvenlikleri de üst düzeyde tutularak etrafları himaye çiti ile çevrilerek dışarıdan herhangi bir müdahalenin önüne geçildi.

Muhtar Doru'dan Başkan Ergün'e teşekkür

Mahallelerinde sağlıklı suya kavuştuklarını ifade eden Oğulduruk Mahalle Muhtarı Abdullah Doru, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'den Allah razı olsun. Sayesinde mahallemiz sağlıklı suya kavuştu. İçme suyu konusunda depomuzda kayıp kaçak sıkıntısı yaşıyorduk. Yaptığımız görüşmeler neticesinde kısa bir süre içerisinde ekipler gerekli incelemeleri yaparak sıkıntımıza son verdiler. Tüm mahalleli ve şahsım adına hizmetlerinden ötürü Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Doru, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Cengiz Başkan sayesinde sağlıklı suya kavuştuk' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

17:46 "Pucca" lakaplı Selen Işıl hakkında 1 yıla kadar hapis istemi 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular 17:40 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular Taliban, yakın zamanda ülkede düzenli ordu kuracağını bildirdi 17:28 Taliban, yakın zamanda ülkede düzenli ordu kuracağını bildirdi
Bu fotoğraf yürek yaktı! Süt kamyonun altına giren kızı fark etmeyen şoför aracı hareket ettirmiş 17:13 Bu fotoğraf yürek yaktı! Süt kamyonun altına giren kızı fark etmeyen şoför aracı hareket ettirmiş Antalya'da korkutan olay! İntihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı 16:58 Antalya'da korkutan olay! İntihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı Balkondan bir anda evin içine dalan yırtıcı şahin, aileyi çığlık çığlığa bıraktı 16:46 Balkondan bir anda evin içine dalan yırtıcı şahin, aileyi çığlık çığlığa bıraktı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi 16:18 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı 15:54 Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı

Son Dakika Haberleri
17:45 "Pucca" lakaplı Selen Işıl hakkında 1 yıla kadar hapis istemi
17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu
17:40 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular
17:32 Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu
17:13 Bu fotoğraf yürek yaktı! Süt kamyonun altına giren kızı fark etmeyen şoför aracı hareket ettirmiş
17:12 Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor
16:54 Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı
16:46 Son Dakika! Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi
16:44 Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusunu cevapladı: Bu yaştan sonra zor
16:26 Dortmund Başkanı Hans Watzke endişeli konuştu: İstanbul'da olmak güzel ama Beşiktaş'la oynamak değil
Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı         
17:52
15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu         
17:41
Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu         
17:32
Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor         
17:13
64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı 64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı         
16:59
Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı         
16:55
İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti         
16:41
Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu         
16:00
Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi         
15:39
Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler         
14:48
Son Dakika: Son Dakika: "Dijital Türk Lirası" için ilk adım geldi! Merkez Bankası, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK işbirliği platformu oluşturdu         
14:35
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde         
13:23
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 17:57:43. #1.13#
SON DAKİKA: "Cengiz Başkan sayesinde sağlıklı suya kavuştuk" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement