Cengiz'den Muhtarlar Günü mesajı - Son Dakika

Cengiz'den Muhtarlar Günü mesajı

19.10.2020 11:21
Cengiz'den Muhtarlar Günü mesajı, System.String[]

Malatya'nın Kuluncak ilçesi Belediye Başkanı Erhan Cengiz, 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajında, "Muhtarlarımız, demokrasimizin en önemli unsurlarından biri olduğu gibi vatandaşlarımız ile devlet arasında önemli bir köprü görevi üstlenirler" ifadelerini kullandı.

Malatya'nın Kuluncak ilçesi Belediye Başkanı Erhan Cengiz, 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajında, "Muhtarlarımız, demokrasimizin en önemli unsurlarından biri olduğu gibi vatandaşlarımız ile devlet arasında önemli bir köprü görevi üstlenirler" ifadelerini kullandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, muhtarların halkın sorunlarının çözümünde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Başkan Cengiz mesajında, "Muhtarlarımız, demokrasimizin en önemli unsurlarından biri olduğu gibi vatandaşlarımız ile devlet arasında önemli bir köprü görevi üstlenirler. Halkımızın iyi ve kötü gününde her zaman yanında olan muhtarlarımız, bir yandan da istek, şikayet ve önerileri yetkili makamlara ileterek çözüme kavuşması noktasında kilit bir rol oynarlar. Kuluncak' ta sağlık ve huzur içinde, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için muhtarlarımızla uyum içinde görev yapıyoruz. Kuluncak'ın bugün geldiği noktada dünyaca örnek alınan bir ilçe haline gelmesinde bu uyumun büyük katkısı var. Mahallelerimizdeki, sokaklarımızdaki sorunları birlikte gidermeye omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.Demokrasimizin vazgeçilmez parçalarından olan değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.Aramızdan ayrılan muhtarlarımızı da rahmetle anıyor, tüm muhtarlarımıza esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Cengiz'den Muhtarlar Günü mesajı

Muhtarlar Günü, Erhan Cengiz, Kuluncak, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cengiz'den Muhtarlar Günü mesajı - Son Dakika

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