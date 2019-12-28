Cengiz Deniz Spor Kulübü İller Arası Altın Kupa Karate Şampiyonası yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Cengiz Deniz Spor Kulübü İller Arası Altın Kupa Karate Şampiyonası yapıldı - Son Dakika Spor

Cengiz Deniz Spor Kulübü İller Arası Altın Kupa Karate Şampiyonası yapıldı

6 saat önce

Cengiz Deniz Spor Kulübü 2. İller Arası Altın Kupa Karate Şampiyonası İstanbul'da yapılırken dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Cengiz Deniz Spor Kulübü İller Arası Altın Kupa Karate Şampiyonası yapıldı, System.String[]

Cengiz Deniz Spor Kulübü 2. İller Arası Altın Kupa Karate Şampiyonası İstanbul'da yapılırken dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü himayesinde Halkalı'daki İfa Spor Tesisleri Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda "Minik", "Yıldız", "Ümit", "Genç", "21 Yaş Altı" ve "Veteran" kategorilerinde karateciler ter döktü.

400'e yakın yarışmacının katıldığı müsabakalarda minik karatecilerin performansı dikkati çekti.

Müsabakalarda ilk 3'e giren sporcular, altın kupa ve madalya ile ödüllendirildi.

Cengiz Deniz, Ümit Genç, İstanbul, Halkalı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:10 Kaynak: AA
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