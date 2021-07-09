Cengiz Durular'ın baba acısı - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürü Cengiz Durular baba acısı yaşadı.
Baba Reşat Durular, bir süredir yakalandığı amansız hastalık nedeniyle tedavi görüyordu.
76 yaşındaki Reşat Durular'ın cenazesi bugün Narmanlı Camii'nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Cenaze namazına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin, daire başkanları, İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, EGC Başkanı Metin Barlak, basın mensupları ve yakınları katıldı. - ERZURUM
Kaynak: İHA
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