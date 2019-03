Cengiz Ergün'den 3. Seçim Zaferi

MANİSA - Cumhur İttifakının MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün kesin olmayan seçim sonuçlarına göre girdiği 3. seçimden de zaferle ayrıldı. MHP'nin kazandığı tek büyükşehir belediyesi olan Manisa'da Cengiz Ergün'ün zaferi büyük bir coşkuyla kutlandı. Başkan Ergün kazandığı zaferi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye armağan etti.

Cengiz Ergün'den 3. seçim zaferi

MHP'nin tek kalesi Manisa

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre MHP'nin kazandığı tek büyükşehir belediyesi Manisa oldu

Başkan Ergün zaferi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye armağan etti



MANİSA - Cumhur İttifakının MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün kesin olmayan seçim sonuçlarına göre girdiği 3. seçimden de zaferle ayrıldı. MHP'nin kazandığı tek büyükşehir belediyesi olan Manisa'da Cengiz Ergün'ün zaferi büyük bir coşkuyla kutlandı. Başkan Ergün kazandığı zaferi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye armağan etti.

1 milyon 52 bin 970 seçmenin bulunduğu ve ilçelerde büyük yarışın yaşandığı Manisa'da Cumhur İttifakının adayı MHP'li Cengiz Ergün kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 53'lük bir oyla yeniden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Millet İttifakının İYİ Partili adayı Orkun Şıktaşlı ise 38,9'da kaldı.

MHP'nin kazandığı tek büyükşehir olan Manisa'da Cengiz Ergün'ün seçim zaferi konvoylarla ve havai fişek gösterileri ile kutlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesinden konvoy eşliğinde Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanına kadar halkı selamlayarak gelen Başkan Ergün ve ailesi vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı. Meydandaki kutlamalara MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti ve MHP'nin Şehzadeler ve Yunusemre ilçe başkanları ve binlerce Manisalı katıldı.

"Hiçbir çirkinliğin içinde bulunmadık"

Cumhur İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı olarak girdiği seçimi kazanarak çıkan Şehzadeler Belediyesinin AK Parti'li Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Bizlere bu aziz şehre, Fatih'in, Kanuni'nin şehrine bir 5 yıl daha hizmet etme lütfunda bulunan Rabbime hamd ediyorum. Biz vicdanları rahat şekilde sizlerin karşısına çıktık. 5 yıl boyunca gece gündüz demeden çalıştık. Eserlerimizi bir bir hayata geçirdik. Oy veren vermeyen ayrımı yapmadık. Hiçbir çirkinliğin içinde bulunmadık. Tüm bu emeğimizin karşısında tekrar aday olmuştuk. Rakiplerimizin yalanlama ve karalama iftiralarına rağmen Manisa'nın sağ duyusu bir dönem daha hız kesmeden 'hizmete devam' dedi. Bizlerle birlikte yürüyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Şer odakları muvaffak olamadı"

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre 92 oyla Manisa'nın en büyük ilçesi olan Yunusemre'de ikinci kez belediye başkanı seçilen Cumhur İttifakının AK Parti'li Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Gazanız mübarek olsun. Yolunuz açık olsun. Sefer bizden zafer Allah'tan böyle inandık böyle yola çıktık. Türkiye'de cumhur ittifakının önünü kesmek için çok çalıştılar. İçeriden ver dışarıdan sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Bize güvenenlere bize inanlara, bizimle beraber yola çıkan tüm dostlarımıza, teşkilatlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah razı olsun. Çalıştılar, gayret ettiler. Cumhur İttifakının yolunu kesmek için gayret ettiler. İçimizden çıkan bazı şer odakları hepsi beraber bizleri kazandırmamak, bizleri zayıf düşürmek adına çok çalıştılar. 'Belki biz kazanamayız ama bu Çerçi'ye şu Cumhur İttifakına Yunusemre'de kaybettiririz' dediler ama muvaffak olamadılar. Bizlere inanan güvenen vatandaşlarımız, ağzı dualı yaşlılarımız büyüklerimiz, bizlere güvendikleri için pişman olmayacaklar. Durmak yok hizmete devam" diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur da birer konuşma yaparak Cumhur İttifakının seçimden büyük bir zaferle çıktığını ve kurulan bütün oyunların bozulduğuna işaret etti.

Zaferi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye hediye etti

15 Temmuz Demokrasi Meydanında toplanan coşkulu kalabalığın 'Büyük başkan' tezahüratları altında vatandaşlara seslenen Başkan Ergün ise şunları söyledi: "Bu akşam Cumhur İttifakı'nın zaferidir. Allah hepinizden razı olsun. Beni 2009'da, 2014'te ve arkasından bir kere daha seçtiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Bizler her zaman sizlerin yanınızda olduk. En güzel hizmetleri yapma ve gayreti içerisinde olduk. Bana oy verip vermeyen herkese hizmet etmeye devam edeceğiz. 2023 Türkiye'sine Cumhur İttifakı ile hep beraber ulaşacağız. Bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımıza bu zaferi armağan ediyoruz. Hayırlı olsun Manisa'ya. 2009 yılında Sayın Genel Başkanımız seçimin ardından şöyle bir söz kullanmıştı: 'Değerli başkanımız bizim siyasi partimizden seçilmiştir. Ancak şu an itibariyle partiden rozetini bırakmış tüm Manisalıların belediye başkanı oldu' Çok şükür bu sözlerle 10 seneyi geride bıraktık. Aynı şekilde 17 ilçemize bin 88 mahallemize götüreceğimizden kimse şüphe duymasın. Cumhur İttifakı'na olan güven teveccühünüze layık olmak için durmadan yorulmadan iki başkanımızla beraber en güzel hizmetleri size yapacağız inşallah. Bütün çalışanlarımıza, teşkilatlarımıza, sahada bizimle çalışan bütün kardeşlerimize bize destek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinin her şeyden önce ülkemize Manisamıza ilçe belediyelerimize belediye başkanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yarınlar hepimizin olacak inşallah. Ne mutlu Türküm diyene!"

Oylarını sürekli artırdı

Manisa'nın son belediye başkanı ve ilk büyükşehir belediye başkanı olarak tarihe geçen MHP'li Cengiz Ergün girdiği 3. seçimden de yine oylarını artırarak zaferle ayrıldı. Cengiz Ergün Manisa tarihinde 3 kez üst üste seçimi kazanan ilk isim olarak da tarihe geçmiş oldu.

2009 yılında girdiği ilk seçimde AK Parti'nin mevcut Belediye Başkanı Bülent Kar'a karşı seçimi kazanan Cengiz Ergün 62 bin 411 oy alarak yüzde 38.70 oy oranıyla Manisa Belediye Başkanı seçilmişti. O dönemki Mevcut AK Parti'li Belediye Başkanı Bülent Kar ise 55 bin 970 oy alarak Cengiz Ergün'e karşı başkanlığı kaybetmişti.

Cengiz Ergün, 2014 yılında AK Parti'li Hüseyin Tanrıverdi ile girdiği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde ise 354 bin 801 oy alarak yüzde 40,1'lik oranla Manisa'nın ilk büyükşehir belediye başkanı olarak tarihe geçmişti.

Başkan Ergün son girdiği seçimde de kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 53'ünü alarak ikinci kez Manisa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Cengiz Ergün'den önce MHP, 2004 yılında Manisa Belediyesi seçiminde sadece 3882 oy alarak ancak 6. parti olabilmişti.

