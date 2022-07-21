Cengiz Gökçel'den Bakan Kirişçi'ye Tepki: "Yerli ve Milli Olduğunu İddia Edenler Türkiye Topraklarında Neden Ürettirmiyorlar"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin tarım üretimi projesinin ayrıntılarını görüşmek üzere gittiği Venezuela'da soya üretilebileceğini açıklamasına tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel Türkiye'nin yıllık üç milyon ton soyaya ihtiyacı olduğunu ve bunun yüzde 95'inin ithal edildiğini söyledi. Gökçel, "Türkiye soya üretebilecek dünyadaki ender ülkelerden bir tanesi… Yerli ve milli olduğunu iddia edenler Türkiye topraklarında neden soya üretimini destekleyip de soyayı ülkemizde ürettirmiyorlar" dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel; Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'nin Venezüella ziyaretinde Venezuela Tarım Bakanı Wilmar Castro'ya "Siz bu merayla hayvancılıkta dünyada bir numaralı olmalısınız. Biz hayvancılık yapıyoruz. Hayvanlarımıza sanki pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlayıp dışarıdan yem alıp öyle yediriyoruz. Burada her şey hazır. Bunu inşallah başaracağız" demesine tepki gösterdi. Gökçel şunları söyledi:

"Tarım Bakanlığı Venezüella'da buğday üretileceğini, Venezüella hükümeti ile böyle anlaşma yaptığını söylediler. Biz dedik ki; 'Venezüella iklim ve toprak yapısı buna uygun değil.' Şimdi, Tarım Bakanı'nın Venezüella'ya ziyaretinde soya üretileceğini söylüyor. Oysa Türkiye soya üretebilecek dünyadaki ender ülkelerden bir tanesi. Biz kendi topraklarımızda soya üretimini planlasak soya üretimini desteklesek Venezüella'dan daha uygun şekilde ülkemizde üretebiliriz. Hayvancılıkta bir numaralı yem hammaddesi olan soyaya yıllık üç milyon ton ihtiyacımız var. Bunun yüzde 95'ini ithal ediyoruz. Yerli ve milli olduğunu iddia edenler Türkiye topraklarında neden soya üretimini destekleyip de soyayı ülkemizde ürettirmiyorlar? Bunu kabul etmek mümkün değil."