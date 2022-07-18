Cengiz Gökçel'den Çamlıbel Barınağı'nın Avm'ye Dönüştürülme Planına Tepki: "Akp'nin Mersin'e İhaneti Devam Ediyor" - Son Dakika
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Cengiz Gökçel'den Çamlıbel Barınağı'nın Avm'ye Dönüştürülme Planına Tepki: "Akp'nin Mersin'e İhaneti Devam Ediyor"

18.07.2022 11:47

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin’in Akdeniz ilçesindeki Çamlıbel Balıkçı Barınağı’nın yerine AVM yapılmasının planlandığını belirterek, “AKP’nin Mersin’e ihaneti devam ediyor. Burası kentin hafızası, fakir fukara çocuklarının denizle buluştuğu, denizi tanıdığı alan. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı burayı da AVM yapmak istiyor, ranta açmak, betona gömmek istiyor” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nın yerine AVM yapılmasının planlandığını belirterek, "AKP'nin Mersin'e ihaneti devam ediyor. Burası kentin hafızası, fakir fukara çocuklarının denizle buluştuğu, denizi tanıdığı alan. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı burayı da AVM yapmak istiyor, ranta açmak, betona gömmek istiyor" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin kent merkezindeki amatör balıkçıların kayıklarını bağladığı ve balık tuttukları Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan plan kapsamında AVM'ye dönüştürülmek istenmesine tepki gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gökçel, şöyle dedi:

"AKP'nin Mersin'e ihaneti devam ediyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı'ndayız. Burada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı imar değişikliği yaparak burayı da AVM yapmak istiyor, ranta açmak istiyor, betona gömmek istiyor. Oysa burası kentin hafızası, fakir fukara çocuklarının denizle buluştuğu, denizi tanıdığı alan burası. Atatürk Parkı ile beraber burayı betona boğmaya, ranta açmaya çalışıyor, Atatürk Parkı'nı da limana dahil ederek vatandaşlarımızın denize ulaşmasını engelliyor."

Yapılmak istenen proje ile bölge esnafının da olumsuz etkileneceğini vurgulayan Gökçel, "Esnafımızın işinin çok zor olduğunu biliyoruz. Çamlıbel'deki esnafımızı mağdur etme pahasına burayı ranta açarak zenginlere peşkeş çekmek istiyor" dedi.

Gökçel, "Mersinli olarak Mersin'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi sahip çıkacağız. Mersin'in bir çocuğu olarak hukuki olarak ne kadar hakkımız varsa savunacağız. Fakir çocukların denize ulaştığı bölgeyi peşkeş çektirmeyeceğiz" ifadeleriyle Mersin'deki STK'ları da dayanışmaya çağırdı.

Bölgede esnaflık yapan vatandaşlar ise bölgeye yapılacak bir AVM ile kendilerinin iş yapamayacaklarını söyledi. Benzer projelerin kentin başka bölgelerine yapıldığını ifade eden bir satıcı, "Ben oranın yolunu dahi bilmem, buraya AVM olmaz. Bizim ekmeğimizle oynayacaklar" dedi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İklim Değişikliği, Cengiz Gökçel, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cengiz Gökçel'den Çamlıbel Barınağı'nın Avm'ye Dönüştürülme Planına Tepki: 'Akp'nin Mersin'e İhaneti Devam Ediyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cengiz Gökçel'den Çamlıbel Barınağı'nın Avm'ye Dönüştürülme Planına Tepki: "Akp'nin Mersin'e İhaneti Devam Ediyor" - Son Dakika
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